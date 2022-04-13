13 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İşte 13 - 17 Nisan hava durumu!

13 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı işe gitmek için dışarı çıkacak olan vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıya çıkacak olan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçmesi öngörülürken Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kar yağışı görüleceği aktarıldı. 13 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına ve 13 - 17 Nisan güncel hava durumu tahminleri ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van'ın kuzey, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Siirt merkezinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde azalmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri (Kızılcahamam, Çamlıdere) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerine yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Ordu ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerine kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



