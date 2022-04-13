13 NİSAN İFTAR VAKİTLERİ! İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta? 13 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta?

2022 iftar vaktitleri oruç tutan Müslümanlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. İftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsak, oruca başlama vakti demektir. Ramazan İmsakiyesine göre vatandaşlar sahur yapıp oruçlarını iftar vakitlerinde açıyor. 13 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iIftar vakitlerine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İFTAR SAATİ KAÇTA?

İstanbul iftar vakti: 19:48

Ankara Iftar Vakti: 19:31

İzmir iftar vakti: 19:52

SAHUR SAATİ KAÇTA?

İstanbul sahur saati: 04:49

Ankara sahur saati: 04:37

İzmir sahur saati: 0437

İSTANBUL İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

12 13.04.2022 04:51 19:48 21:13

13 14.04.2022 04:49 19:49 21:14

14 15.04.2022 04:47 19:50 21:15

15 16.04.2022 04:45 19:51 21:17

16 17.04.2022 04:43 19:52 21:18

17 18.04.2022 04:41 19:53 21:20

ANKARA İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

12 13.04.2022 04:39 19:31 20:54

13 14.04.2022 04:37 19:32 20:55

14 15.04.2022 04:35 19:33 20:57

15 16.04.2022 04:33 19:34 20:58

16 17.04.2022 04:31 19:35 20:59

17 18.04.2022 04:29 19:36 21:01

İZMİR İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

12 13.04.2022 05:06 19:52 21:13

13 14.04.2022 05:04 19:53 21:14

14 15.04.2022 05:02 19:54 21:15

15 16.04.2022 05:00 19:55 21:17

16 17.04.2022 04:59 19:56 21:18

17 18.04.2022 04:57 19:57 21:19

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ SAATLERİ

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

