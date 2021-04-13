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13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Korona tablosu vaka ve ölüm sayılarında son durum

13.04.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan korona tablosu açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenli olarak paylaşılan koronavirüs (Covid-19) test sayısı, vaka sayısı ve vefat eden hasta verilerinin yer aldığı korona tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından açıklanacak olan güncel koronavirüs tedbirleri ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, 13 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Korona tablosu vaka ve ölüm sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında paylaşılan Türkiye'nin günlük korona tablosu vatandaşlar tarafından detaylı olarak inceleniyor. Vaka sayıları artmaya devam ederken, Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirleri de Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Günlük koronavirüs test sayısı, hasta sayısı ve hayatını kaybedenlerin verilerinin yer aldığı 13 Nisan korona tablosu merakla bekleniyor. Peki, 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük korona tablosu...

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen son dakika günlük koronavirüs tablosu verileri ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacak.

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-13 18.10.24

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Nisan'da 294 bin 274 koronavirüs testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıkarken, 237 vatandaş koronavirüs neden ile yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 2 bin 548 oldu.

Ekran Resmi 2021-04-12 18.51.26

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-12 18.53.47


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs testi

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