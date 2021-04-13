13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Korona tablosu vaka ve ölüm sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında paylaşılan Türkiye'nin günlük korona tablosu vatandaşlar tarafından detaylı olarak inceleniyor. Vaka sayıları artmaya devam ederken, Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirleri de Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Günlük koronavirüs test sayısı, hasta sayısı ve hayatını kaybedenlerin verilerinin yer aldığı 13 Nisan korona tablosu merakla bekleniyor. Peki, 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük korona tablosu...

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen son dakika günlük koronavirüs tablosu verileri ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacak.

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Nisan'da 294 bin 274 koronavirüs testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıkarken, 237 vatandaş koronavirüs neden ile yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 2 bin 548 oldu.

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU



