13 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 910. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 133 kişi 2 bin 934 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 424 kişi 161 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 757 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 143 bin 794 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 213 bin 902 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(AA)

