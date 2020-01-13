13 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, Savunma Bakanı Mark Esper'ın Başkan Trump'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine gerekçe olarak gösterdiği dört Amerikan büyükelçiliğinin tehdit altında olduğu yönündeki iddiasını doğrulayacak kanıt görmediğini açıkladığını yazıyor. Gazete, diğer yandan İran Hükümeti'nin Ukrayna'ya ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin ardından Tahran'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerin İranlı liderlerin üzerindeki baskıları arttırdığına dikkat çekiyor. Habere göre Pazar günü televizyonlarda yayınlanan haber programlarına konuk olan Trump Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinden, Süleymani'nin Amerikan büyükelçiliklerine saldırı düzenleme planı yaptığı iddiasına açıklık getirmeleri istendi. CBS Televizyonu'na konuk olan Savunma Bakanı Mark Esper ise dört büyükelçiliğe ilişkin net istihbarat görmediğini kaydetti. Ancak Esper yine de ”Başkan'ın görüşlerine katılıyorum” diyerek Trump'la zıtlaşmaktan kaçındı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise Amerika'nın çıkarlarına yönelik tehditler olduğunu bildiklerini, ancak bu tehditlerin Amerikan üsleri ya da büyükelçiliklerini hedef alıp almayacağının herhangi bir saldırı olmadan anlaşılamayacağını kaydetti. Gazete, başka hiçbir üst düzey yetkilinin Trump'ın iddialarını desteklemediğini belirtiyor ve bir yandan da Trump'ın kendi bakış açısını güçlendirmek için gerçek olmayan bazı ayrıntılara başvurduğunu hatırlatıyor. Öte yandan hem Esper hem de O'Brien, Tahran'daki protestoların İran Hükümeti'nin adeta kuşatma altında olduğunu kanıtladığını kaydetti. O'Brien, ağır kamuoyu baskısı altındaki rejimin özellikle Ukrayna uçağının düşürülmesi konusundaki beceriksizliğinin İran halkının sabrını taşırdığını söyledi.

Washington Post ise Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ”İnsanların biyolojik saatlerini alt üst ettiği” gerekçesiyle yaz saati uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin tepkileri aktarıyor. Gazete, Bolsonaro'nun imzasıyla geçen yıl Şubat ayında yürürlüğe giren yeni uygulamanın aylar sonra günün sabah saat 4:30'dan itibaren aydınlanmasıyla birlikte olumsuz etkilerini gösterdiğini yazıyor. Brezilya'da yeni uygulama, günün daha erken aydınlanmasına ve kararmasına, bu değişiklik de halkın büyük çoğunluğunun tepki göstermesine yol açıyor. Habere göre yaz saati uygulamasının değiştirilmesine ilişkin öneriler, Amerika ve başka ülkelerde de gündeme getiriliyor. Yaz saati uygulaması konusunda dünyanın bir numaralı uzmanı olarak kabul edilen David Prerau'nun görüşlerine yer veren gazete, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için yüz yıl önce başlatılan uygulamanın insanların mutlu olmasını ve elektrik kullanımını azaltarak tasarruf etmeyi hedeflediğini kaydediyor. Ancak iktisatçılara göre yaz saati uygulamasının tasarruf sağladığına ilişkin iddia, elektriğin artık aydınlatma değil, ısıtma ve soğutma gibi daha maliyetli gereksinimler için kullanılması nedeniyle geçerliliğini kaybediyor.