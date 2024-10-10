HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 polis şehit olmuştu! DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk gözaltında

13 polis şehit olmuştu! DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk gözaltında

10.10.2024 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda 13 polisimizin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

13 polis şehit olmuştu! DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk gözaltında

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

UZAKTAN KUMANDA İLE BOMBA PATLATMIŞLARDI

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

gdfgdfg

İL BAŞKANLIĞINDA ARAMA YAPILIYOR

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

İnternete ödediği paraya isyan etti! Fatih Altaylı ödediği faturaları paylaştı: Artış yüzde 300

İnternete ödediği paraya isyan etti! Fatih Altaylı ödediği faturaları paylaştı: Artış yüzde 300

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Fatih Portakal: "Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ediyorum"

Fatih Portakal: "Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ediyorum"

Gusül abdesti aldığı için öldürmüş!

Gusül abdesti aldığı için öldürmüş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.