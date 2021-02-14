13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimleri Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Polis Memuru Sedat Yabalak, Jandarma Astsubay Semih Özbek, Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca'dır. 3 evladımızın ise kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" demişti. Son olarak Sözleşmeli Er Sedat Sorgun'un kimliği tespit edildi. Diğer 2 şehidimizin de kimliklerinin tespit edilme çalışmaları devam ediyor.
Baruş, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 kişiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek konuşmasına başladı.
Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak
18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey
2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı
24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya
15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur
21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci
2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş
Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse
Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca
Öte yandan, kimliği belirlenen 11 kişiden, 2'si memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'a, Aydın Köse ise memleketi Adıyaman'a uğurlandı. Şehit edilen 13 kişiden, 2'sinin kimlik tespiti ise sürüyor.
ŞEHİT SEDAT YABALAK
13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya'ya gitti.
Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında, Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde, eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.
ŞEHİT ADİL KABAKLI
Şehit edilen 13 kişinin arasında, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı’daki birliğine gitmekte iken Tunceli Pülümür karayolunda kaçırılan Osmaniyeli er Adil Kabaklı’nın da olduğu bildirildi.
Aslen Osmaniye’nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı.
Bugün Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 kişi arasında bulunan Adil Kabaklı’nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı ve ailesi Malatya’ya giderek Adil Kabaklı’yı teşhis etti. Şehit Adil Kabaklı’nın annesinin yaşadığı Gaziantep'te mi yoksa memleketi Osmaniye'de mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı.
ŞEHİT MEVLÜT KAHVECİ
Şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin (31),acı haberi de Eskişehir´in Tepebaşı ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
2016 yılında görevli olduğu Hakkari´nin Çukurca ilçesinde PKK´lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba Ali Şan Kahveci cenazesini teslim almak için Malatya´ya doğru yola çıktı. Baba Ali Şan Kahveci' nin şehit oğlunun cenazesini otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Eskişehir´e getireceği öğrenildi.
Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, başsağlığı için evin bahçesinde toplandı.
Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılı Eylül ayında Hakkari´nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlıköyü yakınlarında yol kesen PKK´lı teröristlerce kaçırılmıştı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Kahveci´nin cenazesi bugün PKK´lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının arasında bulundu.
ŞEHİT HÜSEYİN SARI
Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki baba ocağına da ateş düştü. 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi sonrası, Kahramanmaraş'taki babası Hasan ile annesi Bedia gözyaşlarına boğuldu.
Emine Sarı ile evli olan şehit, Malatya'daki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
ŞEHİT VEDAT KAYA
Terör örgütü PKK'nın Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında İstanbul’da polis memuruyken Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından eşinin gözü önünde kaçırılan Vedat Kaya'nın da (28) olduğu bildirildi.
Kaya'nın babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP önünde evlat nöbeti tutuyordu. Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mardin’de yaşayan ve 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Emine ve baba Şehmus Kaya, teşhis için Malatya'ya gitti.
Anne ve babası tarafından teşhis edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya’nın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
Vedat Kaya, İstanbul’da polis memuruyken eşiyle birlikte Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından yaklaşık 5 buçuk yıl önce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmak için nöbet tutuyordu.
ŞEHİT AYDIN KÖSE
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin Adıyaman'daki ailesine de şehadet haberi verildi.
Kahta ilçesinde yaşayan Köse ailesinin evine giden Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, aileye başsağlığı ve sabır diledi.
Köse'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
ŞEHİT SEMİH ÖZBEY
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Sabaha karşı Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen şehit Özbey'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, işlemlerin ardından tören mangasının omuzunda Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'ne getirildi.
Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.
Milletvekili Öznur Çalık, tören boyunca şehidin annesi Sadiye Özbey ile yakından ilgilenerek onu teskin etmeye çalıştı.
18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli şehit Özbey'in naaşı, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kaldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
ŞEHİT SÜLEYMAN SUNGUR
Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Siirt’te yaşayan ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alan anne Şirin Sungur, teşhis için Malatya'ya gitti. Annesi tarafından teşhis edilen er Süleyman Sungur’un cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit er Süleyman Sungur, Bingöl’de vatani görevini yaptığı sırada 2015 yılında dağıtım izni için memleketi Siirt’e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı. Anne Şirin Sungur, 19 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katılmıştı.
ŞEHİT SEDAT SORGUN
Şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun'un acı haberi Erzurum'daki ailesine verildi. Van'da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında Şanlıura'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teysesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.
O günden bugüne kendisinden bir haber alınamayan Sorgun'un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere katılmıştı. Dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde Sedat Sorgun'un kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmış 'Sedat'ı istiyoruz' demişti.
Babaocağı Erzurum'a gelirken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Er Sedat Sorgun'la ilgili acı haber bugün alındı. Gara'da hunharca şehit edildiği belirlenen Sorgun'un acı haberini yetkililer merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan ailesine verdi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.
Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sedat Sorgun, baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.