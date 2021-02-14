13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimleri Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Polis Memuru Sedat Yabalak, Jandarma Astsubay Semih Özbek, Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca'dır. 3 evladımızın ise kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" demişti. Son olarak Sözleşmeli Er Sedat Sorgun'un kimliği tespit edildi. Diğer 2 şehidimizin de kimliklerinin tespit edilme çalışmaları devam ediyor.

"SÖZDE CEZAEVLERİNDE" TUTULMUŞLAR

Baruş, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 kişiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek konuşmasına başladı.

Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.