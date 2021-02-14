HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 şehitten 10’unun kimliği tespit edildi

13 şehitten 10’unun kimliği tespit edildi

14.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
13 şehitten 10’unun kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara’da şehit olan 13 kişiden 10’unun kimliğinin tespit edildiğini söyledi.10 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 şehit vatandaşımızla ilgili açıklamayı 2.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara’da şehit olan 13 kişiden 10’unun kimliğinin tespit edildiğini söyledi.
10 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 şehit vatandaşımızla ilgili açıklamayı 2. Ordu Komutanı Org. Metin Gürak, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Malatya Jandarma Alay Komutanı Necmi İnce, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte kameraların karşısına geçerek açıklayan Vali Aydın Baruş, şehit olan 13 vatandaşın 10’unun kimliğinin tespit edildiğini belirtti.
Malatya Valisi Baruş, "13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Bingöl Karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönen Diyarbakır Lice Bingöl yol ayırımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yaman. 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolundan alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Personel Astsubay Çvş. Semih Özbek, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabak. 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya. 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Er Süleyman Sungur. 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Uzman Erbaş Mevlüt. 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür karayolunda Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş. Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse. Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Tancır oldukları anlaşılmıştır. Hain saldırıda şehit edilen 3 evladımızın kimlik tespit çalışmaları halen sürmektedir" dedi.

“Yakın mesafeden baş bölgelerine ateş edilmiş”
Vali Baruş, “Malatya Adli Tıp Kurumunda Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre, yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12’sinin baş bölgesinde birinin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Evlatlarımızın bombalı saldırı sonucu şehit oldukları söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur. Başsavcılık tarafından şehitlerimizin ailelerinin naaşları görmeleri sağlanacaktır. Ayrıca 48 terörist, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamıştır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsünSoylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün
Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti, gözaltına alındı

Canlı yayında 'sonun Özgecan gibi olacak' dedi, gözaltına alındı

Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Sevgililer gününde koca dehşeti! Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi

Son dakika! Gara'da PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

Ağlayarak yardım istemişti: Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.