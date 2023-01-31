HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 13 Şubat açıklaması 6'lı masada sürpriz oldu! CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif kulisleri hareketlendirdi

13 Şubat açıklaması 6'lı masada sürpriz oldu! CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif kulisleri hareketlendirdi

31.01.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru yaklaşırken; 6'lı masanın aday henüz açıklanmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday için 13 Şubat tarihini işaret ederken kulisler bir anda hareketlendi. İYİ Parti'den gelen açıklama kafaları karıştırırken; Kılıçdaroğlu'nun "Aday 13 Şubat'ta belli olacak" açıklamasının 6'lı masa'daki diğer beş partiye sürpriz olduğu iddia edildi. Öte yandan CHP'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e götüreceği iddia edilen teklif de gündem oldu.

13 Şubat açıklaması 6'lı masada sürpriz oldu! CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif kulisleri hareketlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’ü işaret etmesinin ardından seçimler için geri sayım başladı. Siyaset gündemi hızlanırken,; CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masa "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni dün açıklandı. 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıkta; 2 bin 300’den fazla hedef, politika ve proje ortaya konuldu. Söz konusu mutabakat metni kamuoyuyla paylaşırken, "Aday kim olacak?" sorusu ise henüz yanıt bulmadı.

KILIÇDAROĞLU 13 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ

Söz konusu adayı ne zaman açıklanacağıyla ilgili ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde. 13 Şubat'ta mı olur? Yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur. Burada da büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız." ifadelerini kullandı.

KKKK

İYİ PARTİ'NİN AÇIKLAMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

Söz konusu açıklama sonrası İYİ Parti'den gelen açıklama ise kafaları karıştırdı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisi mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil" ifadelerini kullandı.

KK

Peş peşe gelen açıklamalar Ankara'yı hareketlendirirken; tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına bağlanan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, art arda önemli kulis bilgilerini paylaştı.

Deniz Gürel’in kulis bilgileri şu şekilde:

"Bizim de basın mensupları olarak en çok sorduğumuz dört soru vardı:

1- 13 Şubat’ta aday belli olacak mı?
2- 13 Şubat’a partiler nasıl hazırlanacak?
3- Masaya adaylar nasıl gelecek?
4- Aday belli olduktan sonra genel başkanlar nasıl konumlanacak?

Kılıçdaroğlu tarih vermişti... İYİ Parti'den yeni açıklama geldi Kılıçdaroğlu tarih vermişti... İYİ Parti'den yeni açıklama geldi

Öncelikle 13 Şubat’ta aday belli olacak sözünü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Benim geride kalan partilerin kurmaylarıyla konuşmamda bir önceki toplantıda böyle bir kararın alınmadığı ifade edildi. Bugün de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bunu da ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SÜRPRİZ OLDU"

Aslında masanın diğer beş partisine ‘Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sürpriz oldu’ desek yanlış olmaz. Çünkü masada alınmış öyle bir karar yok. Bu da açıkça ifade edildi.

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

"CHP MASAYA KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ GETİRECEK"

Millet İttifakı’nın iki ana kolonu var. Bir tanesi CHP bir tanesi ise İYİ Parti… CHP’nin adayı belli; CHP masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini getirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cephesinde Kılıçdaroğlu karşıtlığından ziyade, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanıp kazanamayacağıyla ilgili bir endişesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendi oyunu maksimize etmek hem de adaya yöneltmek istiyor.

"İYİ PARTİ KURMAYLARINDA CİDDİ BİR ENDİŞE VAR"

Bu noktada sadece Akşener değil her kademeden İYİ Partili kurmaylar da siyasiler de Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday sıfatının altını doldurup doldurmadığıyla ilgili ciddi bir endişe var. Bunun aşılabilmesi için CHP kulislerinde ‘Güçlü bir cumhurbaşkanı yardımcılığı’ konuşuluyor.

"AKŞENER'E TEKLİF EDİLECEK"

İcracı bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bu yardımcılığın Akşener’e teklif edilmesi ve fiili bir Başbakanlık yaratılarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önündeki engeli kaldırma fikir var."

GFH

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu! Bugün açıklandıBaykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu! Bugün açıklandı
Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...
Sosyal medya onu konuşuyorSosyal medya onu konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP 6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler

Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.