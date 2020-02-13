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13 Şubat Amerikan Basınından Özetler

13.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

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13 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Senato'daki azil duruşmasında aklanmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra hukukun üstünlüğü ilkesinin sınırlarını zorlamaya başladığını yazıyor. Gazete, Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan yakın dostu Roger Stone için istenen cezayı ağır bulduğunu söyleyerek, yürütme erkini rakiplerinden intikam almak amacıyla kendi kişisel ve siyasi amacına hizmete açmaya çalıştığını kaydediyor. Habere göre Cumhuriyetçi Parti'nin sadakat ve desteğini arkasına alan Trump, Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığı ve bütünlüğünü riske atmak pahasına da olsa kendisini giderek daha dokunulmaz hissetmeye başladı. Trump, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Stone'a istenen cezanın hafifletilmesi için araya girmesi üzerine Bakan William Barr'ı ”sorumluluk aldığı” için kutladı. Trump ayrıca Stone davasına bakan yargıcın geçmiş kararlarını eleştirdi, Stone için yedi ila dokuz yıl hapis cezası isteyen dört savcıya saldırdı, hatta Stone'u affetme olasılığını gündeme getirdi. Danışmanları, hukuki meselelere karışmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunsa da Trump, ”İstediğimi söylemeye hakkım var” şeklindeki tavrından vazgeçmiyor. Trump'ın kendisini hukukun üzerinde gördüğünü söyleyen Obama dönemi baş savcılarından Joyce White Vance ise ”Demokrasiler işte böyle ölür,” uyarısında bulundu. Ancak gazete, Cumhuriyetçi Partililer'in bu uyarılara kulak asmadığını, örneğin Obama'yı bir zamanlar Adalet Bakanlığı'nı siyasileştirmekle suçlayan Iowa Cumhuriyetçi Senatörü Chuck Grassley'nin Trump'ın tavrından rahatsız olmadığını söylediğini kaydediyor.

Wall Street Journal ise Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsüyle mücadele çabalarının eleştiri oklarının hedefi haline geldiğini yazıyor. Gazete, Ocak ayı sonunda küresel kamu sağlığı acil durumu ilan eden Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın Çin'in virüsün yayılmasını engellemek için aldığı önlemleri övmesinin kamu sağlığı uzmanları tarafından eleştirildiğini kaydediyor. Habere göre Georgetown Üniversitesi küresel sağlık hukuku uzmanı Lawrence Gostin'e göre Dünya Sağlık Örgütü, çok güçlü bir ülke olan Çin ile bilimin ortaya koyduyu gerçekler arasında sıkışmış durumda. Örgüte yöneltilen en büyük eleştiri, 60 milyon insanı karantinaya alan Çin hükümetini överken diğer ülkelere Çin'e seyahat ve ticaret kısıtlamasına gitmeme çağrısı yapması. Gazete, on yıllardır salgın hastalıklarla mücadele eden Dünya Sağlık Örgütü'nün ekonomik ve siyasi açıdan Çin kadar güçlü bir ülkeyle nadiren karşı karşıya kaldığının altını çiziyor. Pekin Hükümeti'nin işbirliği, salgının daha da yayılmasını engellemede hayati önem taşıyor. Örgüt ayrıca küresel siyasi nüfuzu ve mali gücünün büyüklüğü nedeniyle sağlık ve tıpla ilgili çalışmalarda safına çekmeye çalıştığı Çin'i dışlamak istemiyor. Birçoklarına göre örgüt, küresel acil durum ilan etmeyi geciktirerek Çin'in ekonomisine ve küresel arenadaki imajına zarar geleceği şeklindeki kaygılarına olması gerektiğinden daha fazla önem ve ağırlık verdi.

New York Times ise Demokrat Parti ön seçim yarışının çalkantılı bir döneme girdiğini, Joe Biden'ın kan kaybetmesine, Bernie Sanders'ınsa yükselişe geçmesine rağmen hiçbir adayın egemen bir güç olarak öne çıkamadığını yazıyor. Habere göre Biden'ın ön seçim yapılan ilk iki eyalette hüsrana uğraması, ılımlı Demokrat seçmenlerin oylasınınsa birkaç aday arasında bölünmesi, Sanders'ın aradan sıyrılmasına yol açtı. Ancak Sanders'a alternatif olacak ılımlı bir adayın seçmenlerin favorisi olarak atak yapamaması, New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg'ün olası bir kurtarıcı olarak öne çıkmasını sağlayabilir. Habere göre Bloomberg cephesinin yaptığı bir anket, milyarder işadamı ve Joe Biden'ın Mart ayında ön seçim yapılacak eyaletlerde siyah seçmenler arasında başabaş gittiğini gösteriyor. Sanders, bir başka Demokrat adayın öne çıkmaması durumundaysa sadece sağlam solcu tabanının desteğine dayanarak, siyasi kitlesini genişletme çabasına girmeden ön seçim kazanmaya devam edebilir. Gazete, bu olasılığın demokratik sosyalizm sloganını genel seçimler açısından son derece riskli bulan Demokrat Parti liderlerini alarma geçirdiğini kaydediyor.

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