13 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 13 Şubat 2022 Pazar

13 Şubat Pazar günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ konuya ilişkin güncel listeye internet sitelerinde yer verdi. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak elektrik kesintileri evden çalışanlar, günü evde geçirmeyi planlayanlar, çalışmaları ve programları olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 13 Şubat 2022 Pazar Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

13 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Şubat Pazar günü için arıza ve elektrik kesintileri uyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

13 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

AVCILAR

NO: 11229031

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 13/02/2022 09:00:00 - 13/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228817

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 13/02/2022 09:00:00 - 13/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11229036

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ARALIK, FİRUZKÖY BULVARI, KABATAŞ, UFUK sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk/ SAADETDERE mah 1., 107., 2., 3., 4. sk bölgelerinde 13/02/2022 13:00:00 - 13/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11335725

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk/ KİRAZLI mah 1217., 1220., 1221., 1223., MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 13/02/2022 10:00:00 – 13/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

NO: 11383316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgelerinde 13/02/2022 15:00:00 - 13/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399061

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YAVUZAY, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 13/02/2022 09:00:00 - 13/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11399241

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 13/02/2022 15:00:00 - 13/02/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11262234

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 13/02/2022 10:00:00 - 13/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11228818

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MANOLYA sk bölgelerinde 13/02/2022 13:00:00 - 13/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 11335442

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 13/02/2022 10:00:00 - 13/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

