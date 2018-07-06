13 Temmuz 2018 Yengeç burcunda Güneş Tutulması! Geçmişinden ders al, hatalarını tekrarlama

KOÇ Sevgili Koçlar 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, ailevi, yuvanız, çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda etkilidir. Şu andaki şartlar güvence-sorumluluk olgularını bir hayli vurguluyor. Ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi. Bütün bu gelişmelerin ardında yatan gerçek, güvence arzusu olacak. BOĞA Sevgili Boğalar 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, sosyal çevrenin değişimi anlamına geliyor. Yakınlarınız da bundan fayda görebilir. Yaşam şekliniz ve yaşınıza göre, bu değişimler eğitim görmek, eğitim vermek, bilgilenmek, bilginizi ifade etmek, ailelere, kadınlara yönelik işlerde başarılı olmak şeklinde hayat bulur. Bildiğiniz, tanıdığınız ve belki de çok yıllar önce yaşadığınız bir yere tekrar dönüş gibi gelişmeler de görülür. İKİZLER Sevgili İkizler 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, bir iş kurmak, işinizi geliştirmek, para kazanmak, yarınları sağlam bir temel üzerine oturtmak arzusu, daha fazla kazanma isteği verecek. Aile işleri, ailenin korunması kollanması, bir yuva kurmak, aileyi büyütmek ve buna yönelik planlar projeler yapılacak. Bu Tutulma doğum haritanızla örtüşüyorsa, yazdığım gelişmeler hayatınızda yavaş yavaş görülmeye başlar.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıla yayılan ve yavaş yavaş hayatınızda yerli yerine oturan bir gelişim yoludur. Bundan ilişkiniz veya ilişkiyle alakalı kararlarınız da nasiplenecektir. Onun için yorumunuzdaki olasılıkları geniş bir sürece yayarak bakınız. Öncelikle kişiliğinizde meydana gelecek olumlu yöndeki değişimler, gelişmeler hayata bakışınızı, ideallerinizi, yaşam görüşünüzü, hedeflerinizi yeniden şekillendirmede etkili olacak. ASLAN Sevgili Aslanlar 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıllık sürecin, sağlık-çalışma hayatı-güvence ve doğru kararların tespitinde önem taşıyacak. Sizi belli bir sınır içinde yaşatan veya yaşamaya mecbur kılan koşulları aşmak için mücadele edeceksiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda pes etmek yerine, ayakta duracak şekilde hayatınızı ele alacaksınız. Bazen hayaller insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Şimdi idealler önem taşıyacak. İnandığınız bir yol, dava veya özel konuda kendinize hedef belirleyeceksiniz.

BAŞAK Sevgili Başaklar 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıl içinde yaşanacak gelişim ve değişimlerin göstergesidir. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre, aileye dönük plan ve projeler, hedef belirleme, güvence dolu geleceğin kurulması yönünde etkilidir. Toplum hayatında yer almak, başkalarına ışık olacak çalışmalara imza atmak, ailenin büyümesi, gelişmesi yönünde kararlar vermek bu Tutulmanın özünde yer alıyor. Başaklar çok yoruldu biliyorum. Bu Tutulma yavaş yavaş sizi memnun edecek. Net bir şekilde yolunuzu belirleyeceksiniz. TERAZİ Sevgili Teraziler 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, toplum hayatınızdaki yerinizi ve saygınlığınızı belirlemeniz yolunda bir gelişim basamağının çıkılmasıdır. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ailenizin ve kendinizin hedeflerini, rotasını tespit edeceksiniz. Sizin varlığınız, idealleriniz, güvenceniz her şeyden önemli olacak. Öyle bir gelişme yaşanır ki, hem işinizde hem yuvanızda dengeler yerli yerine oturur. Sizin için artık bundan böyle duygular değil, gerçekler ve idealler önemlidir.

AKREP Sevgili Akrepler 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıllık süreçte size, yeni bir çevrede yaşamak, iş sahibi olmak, kendinizi kabul ettirmek yönünde kuvvet kazandırıyor. Yaşam şeklinize ve yaşınıza göre, bir proje hazırlamak, ailelere rehberlik etmek, yüksek lisans yapmak, üniversiteye başlamak, tez hazırlamak, uluslar arası projede yer almak gibi olumlu gelişmeler yaşatır. Kendinizi yepyeni bir hayata hazırlarsınız. Felsefeniz, fikirleriniz ve duruşunuzla saygınlık kazanırsınız. Tecrübe edinirsiniz, bildiğiniz bir alanda söz sahibi olursunuz. YAY Sevgili Yaylar 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıla yayılan gayet önemli gelişmelerin işaretçisidir. Bunlar sırasıyla finansal ortak paylaşımlar (aileye, eşe ait) ilişkide sadakat ve güvence, aileyi ilgilendiren meseleler, partnerin ailesiyle ilişkisi, bankalarla ilgili kredi ve yatırım mevzuları, ev sahibi olmak gibi konularda güvence olgularını kapsıyor. Bu Tutulma güçlü bir ilişki ve ortaklığın işaretçisi olabilir. Yapılacak evlilik veya ortaklık sizi maddi anlamda büyütür, geliştirir. Eski borçlar, gerek tutumlu davranmanız gerekse kazanç kaynaklarınızın artışıyla kapatılır.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıllık süreç, ilişkinin niteliği ve saygı-sevgi-güven olgularına göre şekillenecektir. Yanlış olan, zarar veren, ortaklıklar sona erer, hakikaten güvenilir olan büyür, gelişir, zenginleşir. Bekar Oğlaklar için bu Tutulma evlenmek, yuva kurmak, bunca sene tek başına yüklendiğiniz sorumlulukları paylaşmaktır. Kader size, bundan sonrasında eşlik edecek kişiyi kazandırır. Problemli olduğu halde, tek başınıza her türlü koşulda sabırla yürüttüğünüz ilişki sona erer. Çünkü bunun size bir faydası kalmamıştır. KOVA Sevgili Kovalar 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, Önümüzdeki bir yıllık süreçte, güven vermeyen, eğreti duran, yoran hiçbir şeyi hayatımızda tutmamamız gerektiğini anlayacağız. Verimsiz işlerden, ilişkilerden, gereksiz yere üzüldüğümüz meselelerden hayat bizi uzaklaştıracak. Buna bizim de gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü direndiğimiz ve bazen direttiğimiz her ne varsa ve bizi kendimizden uzaklaştırıyorsa ona bağımlı kalmaya devam etmek bizi bedenen ve ruhen hasta edebilir.