Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta üç defa gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden kontrol ediliyor. Peki 13 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

