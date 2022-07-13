Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonucunda belli olan şanslı rakamlar talihlilerin yüzünü güldürüyor. Peki 13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

