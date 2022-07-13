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  4. 13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Söz konusu çekilişin sonuçları internet üzerinden kontrol ediliyor. Peki 13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonucunda belli olan şanslı rakamlar talihlilerin yüzünü güldürüyor. Peki 13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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