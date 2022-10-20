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13 TL'lik fatura için öldürülmüştü! Arkadaşı her şeye tanık oldu: Sanık, 'bırakın ölsün' dedi

20.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 9 Mayıs'ta meydana gelen olayda annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı su faturasını 13 TL eksik ödediği gerekçesiyle öldüren Hüseyin Mahir görülen davada savunma yaptı. Mahkemede ölen kişinin arkadaşı da söz alırken, ''Olay günü Mevlüt, bahçe kapısından içeri girerken Hüseyin Mahir ateş etti. Arkadaşıma yardım etmek istediğimde ise bana da ateş ederek parmağımdan yaralanmama sebep oldu. Kimseyi yanına yaklaştırmayıp 'Bırakın ölsün burada' diye bağırdı" dedi.

13 TL'lik fatura için öldürülmüştü! Arkadaşı her şeye tanık oldu: Sanık, 'bırakın ölsün' dedi

Olay, 9 Mayıs'ta, saat 20.30 sıralarında, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in, spor salonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü, 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan 2 gün sonra ise Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e tüfekle ateş etti. Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakındaki polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında, 'kasten öldürme'den müebbet hapis ve 'yaralama' suçundan da 9 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Hüseyin Mahir'in, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu Hüseyin Mahir, öldürülen Mevlüt Kapan'ın eşi Havvanur Kapan, olaydan yaralı kurtulan Mehmet Ali Gürler ve taraf avukatları katıldı.

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Olayı anlatan Hüseyin Mahir, savunmasında, "Olay günü Mevlüt'e 'Konuşabilir miyiz?' diye mesaj attım. Mevlüt ve Mehmet Ali, evimin ziline basarak beni konuşmak için aşağı çağırdılar. Daha sonra babamdan kalan tüfeği aldım. Medyada çıkan gibi 13 lira için öldürmedim. Konuyu çarpıtıyorlar" dedi.

'KOCAM KUCAĞIMDA YATIYORDU'

Havvanur Kapan, eşini yerde yatarken yaralı bulduğunu belirterek, "Olaydan 2 gün önce cumartesi günü, eşim ve sanık su faturası için konuştular ama aralarında küfürleşme olmadı. Olsa mutlaka duyardım. Pazartesi günü ise eşim eve geldikten sonra arkadaşı geldi. 10 dakika sonra bir el pat diye ses geldi. Hemen ardından ikinci bir ses gelince ben de dışarı çıktım. Eşimin yaralandığını görünce koşarak yanına gittim. Eşim, kucağımda yatarken bana 'Hakkını helal et' dedi. Hüseyin, yardım etmeye çalışanlara ise tüfeğini doğrultup 'Kimse yaklaşmasın hepinizi vururum' diye bağırıyordu" diye konuştu.

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'KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI, 'BIRAKIN ÖLSÜN' DEDİ'

Yaralı Mehmet Ali Gürler ise mahkemedeki savunmasında, "Evin bahçesine girerken silah sesi geldi. Mevlüt'ün vurulduğunu gördüm. Mevlüt'e müdahale etmek isterken bana da ateş edince balkonda olduğunu gördüm. Ben ise parmağımdan yaralandım. Kimseyi yanına yaklaştırmayıp 'Bırakın ölsün burada' diye bağırdı" dedi.

'TAKIM ELBİSE GİYİP GELMİŞSİN AMA SAYGILI OLACAKSIN'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Mahir ve Mevlüt Kapan'ın komşusu Ekrem Aydınal, olay günü yaralılara yardım etmek istediğini belirterek, "Hüseyin benim elimde büyüdü. Olay, akşamüzeri oldu. Silah sesleri üzerine olay yerine gittim. Yaralılara müdahale etmek için bahçeye girmek istedim. Hüseyin beni içeri almadı, 'bırakın ölsün' diye bağırdı" diye yaşananları anlattı. Hüseyin Mahir, Ekrem Aydınal'a "Yalan söylüyor" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı Muhammet Göktaş'ın "Burası mahkeme salonu. Takım elbise giyip gelmişsin, ama saygılı olacaksın. Konuşurken izin isteyeceksin" uyarısı üzerine Hüseyin Mahir, mahkeme heyetinden özür diledi.

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SAVCI, MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, faturanın eksik ödenmesi nedeniyle Hüseyin Mahir ve Mevlüt Kapan arasında tartışma yaşandığı, bu nedenle sanığın, maktulü karnından vurarak ölmesine sebep olduğu belirtildi.

Mahir hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar ayrıca hapis cezası talep edildi.

(DHA)

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