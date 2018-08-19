ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tonluk boğalar pazarlarda alıcı bekliyor.

Kentteki hayvan pazarında kurbanlık alışverişi yoğun şekilde devam ederken, kilolarıyla dikkati çeken büyükbaş hayvanlar, özellikle kurbana ortak girmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Yem fiyatlarının artışına rağmen besiciler, Kurban Bayramı için özel olarak besledikleri hayvanlarını pazarda sergileyerek, sıkı pazarlıkların ardından satış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Besici Hüseyin Akbuluto'nun 1 ton 330 kilogramlık "Paşa" adlı boğası da 24 bin 500 liradan alıcı bekliyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği Paşa'ya, en yüksek 22 bin lira teklif edildi.

Diğer kurbanlıklara göre daha uygun fiyatla "Paşa" adlı boğasını pazara getirerek, 24 bin 500 liradan satışa çıkardığını anlatan Akbuluto, "Meydanı gezin, bundan başka bir 'Paşa' bulamazsınız. Hem iri hem iyi hem de kilosu iyi. Paşa'nın canlı ağırlığı bir ton 330 kilogram geliyor. Alıcısı ve meraklısı çok. Pazarda ve hatta Doğu Anadolu Bölgesi'nde en iri tosun olduğunu iddia ediyorum. Bir dönem yaylada besledikten sonra da birkaç ay özel besiye aldım. Paşa'nın alıcısını bekliyorum. İnşallah satıp gideceğim. Ben şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

