HABER

1,3 tonluk boğa "Paşa" sahibini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Erzincan'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında sıkı pazarlıklar sürerken 24,5 bin liradan satışa sunulan 1,3 tonluk "Paşa" adlı boğa ilgi görüyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tonluk boğalar pazarlarda alıcı bekliyor.

Kentteki hayvan pazarında kurbanlık alışverişi yoğun şekilde devam ederken, kilolarıyla dikkati çeken büyükbaş hayvanlar, özellikle kurbana ortak girmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Yem fiyatlarının artışına rağmen besiciler, Kurban Bayramı için özel olarak besledikleri hayvanlarını pazarda sergileyerek, sıkı pazarlıkların ardından satış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Besici Hüseyin Akbuluto'nun 1 ton 330 kilogramlık "Paşa" adlı boğası da 24 bin 500 liradan alıcı bekliyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği Paşa'ya, en yüksek 22 bin lira teklif edildi.

Diğer kurbanlıklara göre daha uygun fiyatla "Paşa" adlı boğasını pazara getirerek, 24 bin 500 liradan satışa çıkardığını anlatan Akbuluto, "Meydanı gezin, bundan başka bir 'Paşa' bulamazsınız. Hem iri hem iyi hem de kilosu iyi. Paşa'nın canlı ağırlığı bir ton 330 kilogram geliyor. Alıcısı ve meraklısı çok. Pazarda ve hatta Doğu Anadolu Bölgesi'nde en iri tosun olduğunu iddia ediyorum. Bir dönem yaylada besledikten sonra da birkaç ay özel besiye aldım. Paşa'nın alıcısını bekliyorum. İnşallah satıp gideceğim. Ben şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Kurbanlık koyunları üst geçitten hayvan pazarına götürüyorKurbanlık koyunları üst geçitten hayvan pazarına götürüyor
Açıköğretimde ders kitaplarının dijitale aktarılmasıyla maliyetler düşecekAçıköğretimde ders kitaplarının dijitale aktarılmasıyla maliyetler düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bekliyor Erzincan kurban kurban pazarı paşa sahibini

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.