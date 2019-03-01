13. Uluslararası Kukla Günleri açılışını yaptı

Melis KARAKUZULU- Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri, İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle destek olduğu İtalya'dan gelen Teatri 35 adlı ekibin 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunu ile başladı. Festival direktörü Selçuk Dinçer, İzmir'in kukla başkenti olmasını dilediğini söyledi. İzmir'de 13.sü düzenlenen Uluslararası Kukla Günleri, İtalya'nın Napoli kentinden gelen Teatri 35 adlı ekibin sahnede ünlü tabloları canlandırdığı 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunun yaklaşık 500 kişilik izleyiciye sergilenmesiyle başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle eşlik ettiği, Sabancı Kültür Sarayı'nda gösteride 3 oyuncu sahneye serilmiş kumaşları kullanarak ünlü sanatçıların en çok bilinen tablolarına hayat verdi. İzleyicilerin heyecanla karşıladığı açılış töreninde; İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Hollanda Başkonsolosluğu adına İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Oğuz Özkardeş, İsrail Başkonsolosluğu adına Fahri Konsolos Jak Eskinazi, Alman Kültür Merkezi Müdürü Anna Weber, Fransız Kültür Merkezi adına Dilek Kurt, İzmir Devlet Opera ve Balesi adına Oğuz Çimen plaket aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Selçuk Dinçer, geçen yıl 105 bin seyircinin ağırlandığını bu sene ise 80 bin izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, İzmir'in kukla başkenti olmasını dilediğini söyledi. Dinçer, "Bu sene festival programındaki 176 gösterimin 93 tanesi ücretsiz. Gösterimler İzmir'in 7 ilçesi dahil olmak üzere toplam 47 farklı mekanda gerçekleşecek. Bu festival İzmir'in her yerine gitsin, herkesle buluşsun, her kesimden insanın karşısına kukla çıksın ve onlara kendini sevdirsin istiyoruz. Bugün aramızda 40-50 civarı yabancı konuğumuz da var, onlardan birkaç tanesi yabancı festivallerin direktörleri. 12 yılda bu festivali dünyanın beğeniyle izlediği, gelip katılmak istediği bir festival haline getirdik. Dünyanın önemli kültür sanat başkentlerinden biri olacak olan İzmir'in kukla sanatı için de dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasının kapısını araladık. Bu kapıdan hep beraber geçmemiz için önce bir okul, sonra bir kukla merkezi, bir kukla tiyatrosu, bir kukla müzesi gerekli. İzmir'i el ele bir kukla başkenti yapacağız" dedi. Selçuk Dinçer, 5- 6 festivaldir rektörlerden kukla okulu açılmasıyla ilgili söz aldıklarını ama bir türlü sonuca ulaşılamadığından yakındı. Bu açıklamanın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna’nın söz vermesi üzerine Dinçer, "Bu konuyu başarın ve Kahraman olun" derken, salonu dolduran sanatseverleri de bu konuda tanık gösterdi.

