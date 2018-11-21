İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nda finale kalan genç tasarımcıların çalışmaları podyuma taşındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Raffles Otel'de düzenlenen program öncesinde yaptığı konuşmada, ekonominin bütün saldırılara rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü ekonomisinin lokomotifinin ihracat, ihracatın göz bebeğinin de tekstil sektörü olduğunu ifade eden Metin, "Son 16 yılda tekstil sektörü kendini geliştirdi ve her anlamda hem standartlarda hem kalitede rekabetçi bir konuma geldi." şeklinde konuştu.

Metin, tasarımın bakanlık tarafından özel olarak desteklendiğini vurgulayarak, "Ticaret Bakanlığı olarak tasarımı destekliyoruz. Bir kişi veya bir firma ben ihracat yapmak istiyorum dedikten sonra her adımda ihracatçının yanında yer alan bir Ticaret Bakanlığı var." diye konuştu.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise Türkiye'nin ilk kumaş tasarım yarışması final gecesinde olmaktan gurur duyduklarını belirtti.