Marmaris Filarmoni Derneği tarafından düzenlenen "13. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali" başladı.

Festivalin ilk konserini, Marmaris Oda Orkestrası verdi. Armutalan Kültür Merkezi'ndeki konserde, şef Nezih Seçkin yönetimindeki orkestra, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Konserde, solistler Anıl Çelik ve Emre Özkul orkestraya eşlik etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, festivalin açılışını, 20. yılını kutlayan Marmaris Oda Orkestrası ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'in adını, sanatla duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Altınöz, "Festivalde Marmaris halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı misafirlerimize müzik ziyafeti sunuyoruz. Marmaris'in sanat kenti olduğunu gösteriyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen sanatçı dostlarımıza da Marmaris'i görme ve tanıma fırsatı sunuyoruz." dedi.

Altınöz, 60 sanatçının sahne alacağı festivalin, 5 Kasım'da sona ereceğini kaydetti.

