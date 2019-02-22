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"13. Uluslararası Robot Yarışması" Samsun'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak: - "Bu yıl, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında yarışma Samsun'da yapılacak" - "Geçen yıl 11 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının 2 bin 834 robotla yer aldığı yarışmaya, bu yıl 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Robot Yarışması"nın, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirileceği bildirildi.

"13. Uluslararası MEB Robot Yarışması" ile ilgili hazırlık toplantısı, Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında valilikte gerçekleştirildi.

Kaymak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, teması "yapay zeka uygulamaları" olarak belirlenen organizasyonda, yapay zeka temalı çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje (yapay zeka, sağlık ve güvenlik) kategorilerinde tasarlanan robotların yarışacağını söyledi.

Başvurusu 22 Mart'ta sonlanacak yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "robot.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini belirten Kaymak, "Üç gün boyunca internet üzerinden canlı yayınlanacak etkinlikte her kategorinin birincilerine 7 bin 500, ikincilerine 6 bin, üçüncülerine de 4 bin 500 lira ödül verilecek. Geçen yıl 11 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının 2 bin 834 robotla yer aldığı yarışmaya, bu yıl 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor." dedi.

Yarışmanın 2007 yılından bu yana her yıl nisan ya da mayıs aylarında yapıldığını dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımız organizasyonunda her yıl değişik illerimizde yapılıyor. Yarışma ile öğrencilerin bilgi ve becerilerin kullanılabileceği ortamların geliştirilmesi, toplumda mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalık oluşturulması, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve robot teknolojileri konusunda okullar ve ilgili sektörlerde yapılan çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi, öğrencilere inovasyon, girişimcilik yeteneği ve sosyalleşme yetilerinin kazandırılması amaçlanıyor. Bu yıl, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında yarışma Samsun'da yapılacak. Yarışmaya uluslararası ve ülke genelinden tüm lise ve üniversite öğrencilerini davet ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerinin yanında olmasını beklediklerini vurgulayarak, organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

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