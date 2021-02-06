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13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

06.02.2021 01:33 | Son Güncelleme:
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13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar gereğince, 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Aynı kararla 7 üniversitedeki 16 enstitü ve yüksekokul da kapatıldı.

13 üniversiteye 16 yeni faküte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. . .Adıyaman Üniversitesi'nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin adı "Ziraat Fakültesi"; Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi", Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin adı "Mühendislik Fakültesi" ve Trabzon Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı da "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi" olarak değiştirildi.

Kararla beraber Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri de kuruldu.

Boğaziçi Üniversite'nde kurulacak hukuk ve iletişim fakülteleri yeni açılacak birimler arasında yer alıyor.

7 üniversitedeki 16 enstitü ve yüksekokul kapatıldı. . .Ayrıca kararla birlikte Suriye'de de Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da kurulacak.

YÖK Anadolu Projesi tanıtılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Şubat'ta Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Anadolu Projesi tanıtmıştı.

YÖK'ün internet sitesinde projenin amacı ve hedefleri için şu bilgiler yer alıyor:

"Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan "YÖK Anadolu Projesi", yeni kurulan veya gelişmekte olan 'genç üniversitelerin", belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş "kıdemli üniversiteler' ile eşleştirilmesini öngörmektedir."

Proje kapsamında genç ve kıdemli olarak belirlenen üniversiteler arasında "eşleştirme protokolleri" uygulanması hedefleniyor.

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