HABER
  4. "13. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi

"13. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: - "Medeniyim, diyen ülkeler bu coğrafyadan kanlı ellerini, karışık akıllarını çeksinler, bu coğrafyanın zenginlikleri bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar bile"

Sakarya'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle "13. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği düzenlendi.

Erenler ilçesindeki bir oteldeki programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, göçün bu yüzyılın geçen yüzyıllara nazaran en yıkıcı ve yakıcı sorun alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Ok, Türkiye'nin bu sorun alanını birer istatistik ya da kriz olmaktan çıkarıp insan odaklı bir hizmet alanı gibi gördüğünü belirterek "Burada gelişmiş ve medeni kabul edilen dünya ülkelerinin düzenli göçle ilgili yapmış olduğu iş ve işlemlerden bizler de ders çıkararak göçü bir sorun ve kriz alanı değil de insan alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Ülkemizde şu anda 192 farklı ülkeden 5 milyon 100 bin civarında yabancı var. Bunların 123 farklı uyruktan yaklaşık 40 bini de Sakarya'da yaşıyorlar." dedi.

Sakarya'da göçmen nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunun iş yükü ve piyasalara katılım sağladığını aktaran Ok, şöyle devam etti:

"Şunu bilmenizi isterim, göç denilince maalesef günümüzde işin hikayesinin ismi Suriyeliler olmuş, bu çok büyük bir haksızlık. Suriyeliler 2011'de ülkelerindeki insanı dramdan, kriz, savaş, haksızlık ve zulümden kaçarak buraya geldiler. Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da kadim geleneğimizin, gönül coğrafyamızın bize öğretmiş olduğu hassasiyetle onlarla ekmeğimizi paylaşacağız. Devletimizin politikası bu noktada çok açık ve kararlıdır."

Gökçe Ok, Türkiye'nin esas enerjisini tüketen, maddi ve manevi zorluk alanının düzensiz göç olduğunu anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düzensiz göçle ilgili çok ciddi bir fırtınaya tutulmuş durumdayız. Hem iç kamuoyuna hem de uluslararası paydaşlarımıza şunu ifade etmek istiyoruz ki bu büyük göç dalgasından ve krizinden sorumlu olan ülke ne Türkiye ne de Türk siyasetidir. Bizim dışımızda bazı hadiseler oluyor ama o hadiselere çok ciddi bir şekilde akıl yürütüyoruz ve şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki 'Medeniyim' diyen ülkeler bu coğrafyadan kanlı ellerini, karışık akıllarını çeksinler, bu coğrafyanın zenginlikleri bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar bile."

- "Uyum, asayiş ve güvenlik manasına gelir"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türk coğrafyasının yalnızca kendi acısını değil diğer coğrafyalarda, dünyanın en uzak köşesindeki acıyı bile hisseden bir geçmişe, bir kültüre sahip olduğunu dile getirdi.

Uyumun, asayiş ve güvenlik manasına geldiğini aktaran Nayir, farklı insanların bir arada yaşaması için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Sakarya'nın bu konuda Türkiye'ye en güzel örneği vermesi gerektiğini vurgulayan Vali Nayir, "Onun için bu programlar bizler için çok önemli, bizleri, gönüllerimizi, emeklerimizi, dualarımızı bir araya getiren bu toplantılar inanıyorum ki önemli, herkes için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından etkinlik, mehteran ile halk oyunları ekibinin gösterisi ve çeşitli sunumlarla devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Sel sularıyla taşınan odunları topladılarSel sularıyla taşınan odunları topladılar
Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vurulduSilahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok sakarya Uyum Biz Bize Sohbetler

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.