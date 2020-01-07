"13. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi

Sakarya'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle "13. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği düzenlendi. Erenler ilçesindeki bir oteldeki programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, göçün bu yüzyılın geçen yüzyıllara nazaran en yıkıcı ve yakıcı sorun alanlarından birisi olduğunu söyledi. Ok, Türkiye'nin bu sorun alanını birer istatistik ya da kriz olmaktan çıkarıp insan odaklı bir hizmet alanı gibi gördüğünü belirterek "Burada gelişmiş ve medeni kabul edilen dünya ülkelerinin düzenli göçle ilgili yapmış olduğu iş ve işlemlerden bizler de ders çıkararak göçü bir sorun ve kriz alanı değil de insan alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Ülkemizde şu anda 192 farklı ülkeden 5 milyon 100 bin civarında yabancı var. Bunların 123 farklı uyruktan yaklaşık 40 bini de Sakarya'da yaşıyorlar." dedi. Sakarya'da göçmen nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunun iş yükü ve piyasalara katılım sağladığını aktaran Ok, şöyle devam etti:

"Şunu bilmenizi isterim, göç denilince maalesef günümüzde işin hikayesinin ismi Suriyeliler olmuş, bu çok büyük bir haksızlık. Suriyeliler 2011'de ülkelerindeki insanı dramdan, kriz, savaş, haksızlık ve zulümden kaçarak buraya geldiler. Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da kadim geleneğimizin, gönül coğrafyamızın bize öğretmiş olduğu hassasiyetle onlarla ekmeğimizi paylaşacağız. Devletimizin politikası bu noktada çok açık ve kararlıdır." Gökçe Ok, Türkiye'nin esas enerjisini tüketen, maddi ve manevi zorluk alanının düzensiz göç olduğunu anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Düzensiz göçle ilgili çok ciddi bir fırtınaya tutulmuş durumdayız. Hem iç kamuoyuna hem de uluslararası paydaşlarımıza şunu ifade etmek istiyoruz ki bu büyük göç dalgasından ve krizinden sorumlu olan ülke ne Türkiye ne de Türk siyasetidir. Bizim dışımızda bazı hadiseler oluyor ama o hadiselere çok ciddi bir şekilde akıl yürütüyoruz ve şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki 'Medeniyim' diyen ülkeler bu coğrafyadan kanlı ellerini, karışık akıllarını çeksinler, bu coğrafyanın zenginlikleri bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar bile."