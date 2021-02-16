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13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

16.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te Gara operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini bildirdi.

Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA


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