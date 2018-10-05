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13 yaşında baba katili oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Antalya'da 13 yaşındaki H.U., baba katili oldu. Çocuk, sürekli annesiyle tartıştığı gerekçesiyle babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldürdü. Silahtan çıkan boş kovanı da yanına alarak kaçan H.U., polis ekiplerince yakalandı.

13 yaşında baba katili oldu!

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocuk sahibi Aysun- Murat U. çifti, dün gece tartıştı. Ortaokul 4'üncü sınıf öğrencisi H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.'nun sık sık tartışması nedeniyle bunalıma girdi.

VURUP KAÇTI

H.U., girdiği bunalımın etkisiyle sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra evden kaçtı.

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.

SOKAKTA YAKALANDI

Murat U.'nun ateşli silahla öldürüldüğünü tespit eden polis, Aysun U.'nun ifadesine başvurdu. Aysun U.'nun dışarıdan ateş edildiğini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu yönden yaptı. Ancak camlarda mermi deliği bulunmaması üzerine ekipler salonda boş mermi kovanı aradı. Cinayet Büro ekiplerinin yeniden ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi.

Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı ve mermiye ait boş kovanı da H.U.'nun üzerinde ele geçirdi.

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.'nun cenazesi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet baba katili Antalya

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
anne çocugu nasil dolduruşa getirdiyse cocuk baba katili oldu bu saatten sonrada o cocuktan adam olmaz anneside istediği gibi takilir cocuk cezaevinde baba öldu anne oohh hayat ona guzel
@ahmet_1973_kpkve senin annen demek boyle anlattigin gibiydi. Tuh uzuldum
ANNE VURMUŞTUR..
Bireysel silahlanma tüm dünyada yasaklanmalı. Kendini koruma için öldürücü olmayan yeni teknolojiler var.
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