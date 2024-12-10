13 yaşında bir çocuk olarak sosyal medya hesabı açtı karşısına çıkanlara inanamadı!

Yazar Orhan Toker, Instagram'da çocuk gelişimine dair yaptığı paylaşımlarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip. 13 yaşında bir çocukmuş gibi sosyal medyada hesaplar açan ve gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrayan Toker, karşısına çıkan paylaşımları ekran görüntüsü alarak paylaşımda bulundu.

Yazar Orhan Toker, '13 yaşında 1 çocuk olarak sosyal medya hesabı açtım' başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

13 yaşında 1 çocuk olarak sosyal medyaya girdim. Biliyorsunuz sosyal medya platformlarının çoğu 13 yaşındaki insanların hesap açmalarına izin veriyor ben de 2011 doğumlu biri olarak birkaç sosyal medya platformunda hesap açtım ve karşıma çıkanları sizlerle paylaşıyorum.

İlk vereceğim görsel aslında bir reels videosu. Bu reelsta bir wattpad yazarının paylaşımını görüyorsunuz.

Paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyor: "Babası iflas edince evlenmek zorunda kalan Emily, bekaretini tanımadığı bir adama vermeye karar verir. Bilmediği bir şey vardır: Bekaretini vermek istediği İtalyan mafya uzun süredir onun peşindedir."

Hemen ardından karşıma karnına yumruk yiyen bir kadın sporcu çıktı. Bu aslında çocuğun karşısına çıkınca kadına şiddet videosu olarak değerlendirebilirsiniz.

Onun ardından hentai çıktı. Hentai, yetişkin içerikli Japon çizgi romanları, animasyon filmleri ve video oyunlarına verilen genel isim.

Ordan başka bir platforma geçtim o platformda da aslında 18 yaşın altındakiler için yasal olmayan bitcoin reklamları, borsa reklamları, bahis reklamları karşıma çıktı.

Bunların hiçbiri tesadüfi değil, hepsi kasten çocukların karşısına çıkarılan içerikler ve reklamlar.

Madem hani çocukların sosyal medyana 13 yaşında kaydedebiliyorsan karşısına neden 18 yaşın altına yasak olan reklamları çıkarıyorsun? diye sormamız ve sorgulamamız gerekir.

Eğer çocuğunuz 18 yaşın altındaysa ve sosyal medyaya girmek istiyorsa ona neden girmemesi gerektiğini bu görselleri göstererek çok rahatlıkla anlatabilirsiniz.