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13 yaşında Horma Kanyonu'ndan geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kastamonu'da düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"nde kanyondan geçen en genç sporcular, 13 yaşındaki Nihal Umay Arslan ve Firdevs Aybüke Holtacıoğlu oldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"nde, 13 yaşındaki Nihal Umay Arslan ve Firdevs Aybüke Holtacıoğlu, Horma Kanyonu'ndan geçen en genç sporcular oldu.

Festival kapsamında 30 sporcu, 3,5 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu'na girdi. Nihal Umay Arslan ve Firdevs Aybüke Holtacıoğlu kanyonu geçen en genç sporcular oldu.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8'inci sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Kastamonu'da yaşadığını söyleyen Arslan, "Kanyona olan ilgim bu senenin başında başladı. Kanyon festivali olacağını ve babamın da bu festivale katılacağını öğrendim. Ben de katılmak istediğimi söyledim. Babam da 'para biriktirip malzemelerini alabilirsen olur' dedi. Ben de harçlıklarımdan para biriktirip malzemelerimi aldım ve festivale katıldım." dedi.

Hayatında ilk kez kanyondan geçtiğini anlatan Arslan, "İçerisi çok güzel ve çok eğlenceliydi. Kayaların içinde oyuklar var. Oralarda yüzmesi çok güzeldi. Derin suların olduğu yerlere dalmak çok güzeldi." diye konuştu.

Holtacıoğlu da ilk kez kanyona girdiğini söyledi.

Festivale babasının sporcu olarak katıldığını, festival olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandığını ifade eden Holtacıoğlu, "Öğrendiğimde ben de girmek istediğimi babama söyledim ama başta biraz da korktum. Babam beni biraz çalıştırarak yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Çok eğlendiğini belirten Holtacıoğlu, "İçeride çok sayıda yerden suya atladık. Oldukça zor yerler vardı ama çok eğlendim. Zaman zaman korktuğum anlar da oldu ama çok güzeldi." dedi.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Alp Arslan, Daday ilçesinde doktorluk yaptığını söyledi.

Çok sayıda faaliyet yaptıklarını dile getiren Arslan, "Zirve tırmanışları, günübirlik yürüyüşler, kanyon geçişleri başta olmak üzere çok sayıda faaliyetimiz var. Kanyon geçişi eğitimlerini verdikten sonra kanyon geçişlerini yaptırıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin bu spora ilgisinin artmasını istediklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı da kanyon sporuna alıştırmak istediğimiz için kendi çocuklarımızdan başladık. Geçiş yapanlardan Nihal Umay Arslan benim kızım. Sanırım Horma Kanyonu'ndan geçen en genç sporcular bizim kızlar oldu. İnşallah daha fazla genç, kanyon sporuna ilgi duyar ve kanyon sporu ülkemizde gelişir."

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