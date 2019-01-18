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13 yaşında kendi şirketini kurdu, şimdi paraya para demiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 08:04 | Son Güncelleme

İskoçyalı Liv Conlon, zorlu okul hayatını tamamladıktan sonra kendisi için bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. 16 yaşına geldiğinde Glasgow kentindeki rutin hayatını bambaşka bir boyuta taşıyan Liv Conlon, bu değişimin ilk adımlarını daha 13 yaşındayken etti. Fikirleri öğretmenleri tarafından 'delice' bulunan, başarılı öğrencilik hayatı yüzünden arkadaşları tarafından farklı tacizlere maruz kalan Liv, okul hayatı devam ederken kendi şirketini kurdu.

Annesiyle çıktığı bu yoldaki ilk dönemlerinde 34 bin lira kazanan Liv, 2. yılında 1 milyon sterlin yani 6 milyon 905 bin TL'lik ciro yapmayı başardı. Ve henüz 16 yaşındayken girişimcilik ödülleri aldı. Kısa sürede ilerleyen işleri sayesinde kendisine 10 kişilik ekip kuran Liv, kardeşi ve annesini de şirketinin bir parçası haline getirdi. Bakın Liv, yaşadığı bu süreci hangi sözlerle anlattı...

Okuldaki zorbalıktan bıktı, attığı adımla hayatı değişti

Okul yaşantısındaki başarısı yüzünden arkadaşları tarafından sürekli taciz edilen, öğretmenlerinin dahi fikirlerini delice olarak nitelendirdiği Liv Conlon, 13 yaşında kendi şirketini kurdu. Şimdi yılda 1 milyon dolar ciro yapıyor.
İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan Liv Conlon çocukluğunda yaşıtları tarafından zorbalığa maruz kalan, fikirleri öğretmenler tarafından 'delice' bulunan bir öğrenciydi.
Tüm bunlara rağmen pes etmeyen Liv, 13 yaşında Çin'den aldığı ürünleri internetten satarak ticarete başladı ve küçücük yaşta 5 bin sterlin (34 bin 500 TL) kazandı.
Zorbalıktan yılan Liv 16 yaşında okulu bıraktı ve yeni yollar aramaya başladı. Genç kız, 19 yaşında boş evleri mali destek olmadan yenilemeye yardımcı olan The Property Stagers adındaki şirketini kurdu.
Annesinin mülkünü 3 ay boyunca satamaması üzerine bizzat işe el atan Liv evin 3 günde satılmasını sağladı ve ortaya The Property Stagers çıktı.
Genç kadın, ilk yılında 30 bin sterlin (207 bin TL) ikinci senesinde ise tam 1 milyon sterlin (6 milyon 905 bin TL) kazandı. Şirketiyle girişimcilik ödülleri aldı.
Para kazanan ve yılda 300'den fazla iş almaya başlayan Liv, annesi Ali ve kardeşi Jack'i de işe alarak kendine 10 kişilik bir ekip kurdu.
Kazandığı parayla tek odalık evini döşeyen ve değerini 100 bin sterline çıkaran Liv bunları ailesinin hiçbir desteği olmadan başardı.
Genç kadın "Hayatım boyunca tek başına hareket etmek, kendime ait şirket kurmak istedim, 8 yaşındayken bile... Okuldaki zamanlarımda sürekli zorbalığa maruz kalıyordum. Bir süre sonra artık dayanamadım ve bıraktım. Hayal ettiğim gibi kendi şirketimi kurmak için çabaladım. Şimdi düşünüyorum da maruz kaldığım zorbalıklar beni güçlendirdi ve şu an olduğum noktaya getirdi" diyerek başarıya nasıl ulaştığını anlattı.
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Anahtar Kelimeler:
öğrenci Liv Conlon

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