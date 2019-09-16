HABER

13 yaşında oğlunu kazada kaybeden baba 'drift' alanı istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Ankara'da 'drift' yaparken kendilerini fark eden polisten kaçarken içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden Arda Havsut'un (13) babası İlker Avsut, 'drift' yapmak isteyen çocuklara hiçbir şekilde engel olamadıklarını belirtti.

Ankara'da 'drift' yaparken kendilerini fark eden polisten kaçarken içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden Arda Havsut'un (13) babası İlker Avsut, 'drift' yapmak isteyen çocuklara hiçbir şekilde engel olamadıklarını belirtti. Baba Avsut, "Bir tek bizim çocuklarımız değil, tüm çocukların hevesi. Kontrollü bir alan olur da oraya çocuklarımızı yönlendirirsek, en azından bir başkasına zarar vermezler. Tek isteğim bu" dedi.

Yenimahalle İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde önceki gece, Şahin Kaya idaresindeki 06 SCS 59 plakalı otomobilin 'drift' yaptığını gören polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan Şahin Kaya (20), Batıkent yönüne doğru kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, peşine düştükleri otomobili kısa sürede durdurdu. Polis işlem yaparken, Şahin Kaya yeniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp park halindeki 06 VDH 94 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Umut Öneş (16) ile Arda Havsut yaşamını yitirdi, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı.

'BABASININ ARABASINI ÇALMIŞ'
Kaza da oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba İlker Havsut, Yenimahalle Demetevler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor. Burada DHA'ya konuşan baba Havsut, oğlu Arda'nın ortaokul son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Bugün okula başlayacaktı, nasip olmadı. Özel harekât olmak istiyordu. Tek hedefi buydu, nasip değilmiş" dedi.

Oğlu ve arkadaşlarının asker gecesi için toplandıklarını kaydeden baba Havsut, "Çocuklarımızdan bir tanesi babasının arabasını çalmış. Gece saatlerinde, polis çevirmesine giriyorlar. Durmuyorlar doğal olarak, hiçbirinin ehliyeti yok. Araba zaten 'Şahin' marka, kaçarken kazayı yaşıyorlar" diye konuştu.

Havsut, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte 'drift' yaptığından haberi olmadığını söyleyerek, "Araba merakları vardı. Onu çok iyi biliyorum, ama oralara gidip yaptıklarını duymamıştım" diye konuştu.

'MALİYETİ UCUZ, CAN GÜVENLİĞİ DE UCUZ'
Baba Havsut, gençlerin 'Doğan', 'Şahin' marka yerli araçları alıp modifiye yaptıklarını söyleyerek, şunları söyledi:
"Maliyeti ucuz, parçası ucuz. Can güvenliği ucuz. Lastikleriyle oynuyorlar, egzozuyla oynuyorlar. Cebinde parası harçlığı olan motoruyla oynuyor. Turbo taktırıyor. O şekilde trafiğe çıkıyorlar. Yeni lastikleri çıkartırlar, bagajlarına tavanlarına bağlarlar. Lastikçilerden eski, dişleri ölmüş lastikleri takarlar. Bu şekilde giderler. Araçların daha iyi kayması için, daha rahat 'drift' yapabilmeleri için."

'POLİS GELİYOR' DİYE BİRBİRLERİNE HABER VERİYORLAR'
Havsut, gençlerin 'drift' yapmak için İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ni tercih ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Hafta sonu orada kolay kolay trafik olmuyor, sadece gençler oluyor. Zaten grupları var, 'polis geliyor' diye birbirlerine haber veriyorlar. Başka yerlere gidiyorlar, mekân değiştiriyorlar. Ergen çağdaki çocuklar için adrenalin, yani onlar için polisten kaçmak bile ayrı bir heyecan. Merak buradan geliyor. Devlet büyüklerimizden isteğim çocuklarımıza, gençlerimize bu tür etkinlikler için geniş güvenlikli kontrol altında bir alan. Haricinde bunların önüne geçme gibi bir şansımız yok. Yiyecekleri cezanın 1 milyon dahi olduğunu bilseler bunu yapacaklar. Hiçbir şekilde engel olunamaz. Çünkü senelerdir bunlar yaşanıyor. Bir tek bizim çocuklarımız değil, tüm çocukların hevesi. Yoksa çocuklarımızı tutma, zincirleme gibi bir lüksümüz, imkânımız yok. Kontrollü bir alan olur da oraya çocuklarımızı yönlendirirsek, en azından bir başkasına zarar vermezler. Tek isteğim bu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taziye alanından görüntü
-Baba Havsut ile röp.
-Ölen Arda'nın fotoğrafı
-detay

haber-Kamera:Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Karatay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyumKaratay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyum
- Büyükçekmece'de kumaş yüklü kamyonda yangın- Büyükçekmece'de kumaş yüklü kamyonda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

On Numara çekiliyor

Antalya’daki paraşüt kazasında yaralanan iki Rus turistten biri hayatını kaybetti

Havada savrularak palmiyelere çarpmışlardı! Acı haber geldi

Son dakika: TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.