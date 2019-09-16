13 yaşında oğlunu kazada kaybeden baba 'drift' alanı istedi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 'drift' yaparken kendilerini fark eden polisten kaçarken içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden Arda Havsut'un (13) babası İlker Avsut, 'drift' yapmak isteyen çocuklara hiçbir şekilde engel olamadıklarını belirtti. Baba Avsut, "Bir tek bizim çocuklarımız değil, tüm çocukların hevesi. Kontrollü bir alan olur da oraya çocuklarımızı yönlendirirsek, en azından bir başkasına zarar vermezler. Tek isteğim bu" dedi. Yenimahalle İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde önceki gece, Şahin Kaya idaresindeki 06 SCS 59 plakalı otomobilin 'drift' yaptığını gören polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan Şahin Kaya (20), Batıkent yönüne doğru kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, peşine düştükleri otomobili kısa sürede durdurdu. Polis işlem yaparken, Şahin Kaya yeniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp park halindeki 06 VDH 94 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Umut Öneş (16) ile Arda Havsut yaşamını yitirdi, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı.

'BABASININ ARABASINI ÇALMIŞ' Kaza da oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba İlker Havsut, Yenimahalle Demetevler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor. Burada DHA'ya konuşan baba Havsut, oğlu Arda'nın ortaokul son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Bugün okula başlayacaktı, nasip olmadı. Özel harekât olmak istiyordu. Tek hedefi buydu, nasip değilmiş" dedi. Oğlu ve arkadaşlarının asker gecesi için toplandıklarını kaydeden baba Havsut, "Çocuklarımızdan bir tanesi babasının arabasını çalmış. Gece saatlerinde, polis çevirmesine giriyorlar. Durmuyorlar doğal olarak, hiçbirinin ehliyeti yok. Araba zaten 'Şahin' marka, kaçarken kazayı yaşıyorlar" diye konuştu. Havsut, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte 'drift' yaptığından haberi olmadığını söyleyerek, "Araba merakları vardı. Onu çok iyi biliyorum, ama oralara gidip yaptıklarını duymamıştım" diye konuştu. 'MALİYETİ UCUZ, CAN GÜVENLİĞİ DE UCUZ' Baba Havsut, gençlerin 'Doğan', 'Şahin' marka yerli araçları alıp modifiye yaptıklarını söyleyerek, şunları söyledi: