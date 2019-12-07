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13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

Karaman’da 13 yaşındaki kız çocuğundan 5 gündür haber alınamıyor.Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Zembilli Mahallesi 768.

Karaman’da 13 yaşındaki kız çocuğundan 5 gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Zembilli Mahallesi 768. Sokak’ta bulunan evinden ayrılan 13 yaşındaki Aslı Coşgun, ailesi tarafından her yerde aranıyor. Eşinden ayrılmasından sora kızıyla birlikte yaşadığını anlatan baba Eyüp Coşgun, “Kızımdan geçtiğimiz Salı gününden buyana haber alamıyorum” dedi. Kızının bulunabilmesi için polise kayıp müracaatı yaptığını belirten Coşgun, "Kızım öğle saatlerinde haber vermeden evden çıkıp gitmiş. Yaptığımız aramalara karşı şu ana kadar kendisine ulaşamadık. Ayrıldığım eşimi de aradım, onu oraya da yok. Görenlerin, duyanların herhangi bir bilgisi olanların insaniyet namına bize veya polise haber vermesini istiyoruz” diye konuştu.

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