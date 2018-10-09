HABER

13 yaşındaki Bekir, kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:47 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesi kırsalında hayvan otlatan  8'inci sınıf öğrencisi Bekir Dem (13), kalaşnikof tüfekle vurulmuş halde, ölü bulundu.

13 yaşındaki Bekir, kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesi kırsalında hayvan otlatan 8'inci sınıf öğrencisi Bekir Dem (13), kalaşnikof tüfekle vurulmuş halde, ölü bulundu.
Olay, Derik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında meydana geldi. Evlerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta hayvan otlatan Bekir Dem'in bulunduğu bölgeden silah sesi geldi. Olay yerine koşan yakınları, Bekir'i yerde kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin incelemesinde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Bekir Dem'in cesedi, Derik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuğun cenazesi getirilirken yakınları, sinir krizi geçirip ağıtlar yaktı. Bekir'in cansız bedeni buradaki ön otopsiden sonra Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre, Bekir Dem'in kalaşnikof tüfekle vurulduğunu söyledi. Ancak, çocuğun intihar mı ettiği, tüfekle oynarken kazara mı kendisini vurduğu ya da başka biri tarafından mı öldürüldüğü konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

13 yaşındaki Bekir, kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu13 yaşındaki Bekir, kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu13 yaşındaki Bekir, kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu13 yaşındaki Bekir, kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu

PARTNERGören şaşıp kalıyor! Onlar birbirlerine ikizi kadar benziyorGören şaşıp kalıyor! Onlar birbirlerine ikizi kadar benziyor
Hırsızlık şüphelisi saklandığı otların arasında yakalandıHırsızlık şüphelisi saklandığı otların arasında yakalandı
Konya'da kaza: 1 ölüKonya'da kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.