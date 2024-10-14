13 yaşındaki Beren asansör kazasında hayatını kaybetmişti! 3 itfaiyeci tutuklandı

Olay, 23 Temmuz’da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Beren Su Bolat, ziyaretine gittiği arkadaşının oturduğu apartmanda bindiği asansörde arıza nedeniyle 5 ve 6’ncı kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

"TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞLARDIR"

Beren Su'nun ölümüyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili bugün yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25 Temmuz 2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliği'nin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır" denildi.

(DHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır