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13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Çocuk haklarının korunması üzerine çalışan UNICEF, Nijerya’nın kuzeyinde 13 yaşındaki çocuğun küfür ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Kano Eyaleti’ndeki bir şeriat mahkemesinde yargılanan 13 yaşındaki Omar Farouq adlı çocuk, Allah’a karşı küfürlü bir dil kullanmakla suçlandı.

Omar Farouq, yakın bir zamanda Yahaya Sharif-Aminu’yu Hz. Muhammed’e küfür ettiği için idama mahkum eden aynı mahkeme tarafından 10 Ağustos’ta hapse mahkum edildi.

CNN’e açıklamada bulunan ve 7 Eylül’de temyiz başvurusunda bulunduklarını söyleyen Omar Farouq’un avukatı Kola Alapinni, verilen cezanın Nijerya anayasasına ve Afrika Çocuk Hakları’na aykırı olduğunu söyledi.

Alapinni ayrıca kendisine ve davada yer alan diğer avukatlara Farouq ile görüşme izni verilmediğini de bildirdi. Alapinni, Kano Şeriat Mahkemesi’nde küfür nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan Sharif-Aminu’nun davası üzerine çalışırken Farouq’un davasını tesadüfen öğrendiğini söyleyerek “Farouq’un aynı yargıç tarafından, aynı mahkemede ve aynı gün küfür suçundan mahkum edildiğini öğrendik. Ayrıca Omar’a verilen cezadan kimsenin haberi olmadığını da öğrendik ve bu yüzden temyiz başvurusunda bulunmak için hızlıca hareket etmemiz gerekti. Nijerya yasalarında küfür suç değildir. Bu ceza Nijerya anayasasına aykırı” dedi.

Avukat Kola Alapinni, Farouq’un tutuklanmasının ardından çetelerin evlerine baskın yapması ardından komşu kasabaya kaçtığını söyleyerek “Buradaki herkes konuşmaktan ve saldırı altında yaşamaktan korkuyor” dedi.

UNICEF, Çarşamba günü cezaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak derin endişeşerini dile getirdi. UNICEF Nijerya temsilcisi Peter Hawkins “13 yaşındaki Omar Farouq’un 10 yıl hapis cezasına çarptırılması yanlıştır. Verilen karar aynı zamanda Nijerya’nın imzaladığı ve Kano Eyaleti’nin de dahil olduğu çocuk hakları temelindeki tüm ilkeleri de reddediyor” dedi.

Kano Eyaleti, Nijerya’daki Müslüman bölgelerin çoğunda olduğu gibi laik hukuk sisteminin yanı sıra, şeriat yasalarını da uyguluyor.

CNN, Kano Eyaleti sözcüsü ile de temasa geçse de konuyla ilgili hiçbir cevap alamadığını bildirdi.

CNN’in haberine göre, UNICEF yaptığı açıklamada Nijerya hükümetine ve Kano Eyaleti’ne verilen cezası gözden geçirmesi ve cezanın tersine çevrilmesi çağrısında bulundu.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins “Bu dava, Omar Farouq da dahil olmak üzere 18 yaşın altındaki tüm çocukların korunmasını ve tüm çocuklara çocuk hakları standartlarına uygun davranılmasını sağlamak için Çocuk Koruma Yasası’nın yürürlüğe girmesinin önemini vurguluyor” dedi.

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