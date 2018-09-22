13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, eşinin yeğeni 13 yaşındaki kız çocuğu S.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen M.G. (27), tutuklandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bucak ilçesindeki bir okulda, rehber öğretmenin, S.Y. (13) isimli öğrencisinin teyzesinin eşi olan M.G. (27) tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığından şüphelenerek olayı kolluk birimlerine bildirmesi üzerine Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda M.G. isimli şahıs, 21.09.2018 tarihinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.
Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı
Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum