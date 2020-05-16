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13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Sinop’un Durağan ilçesinde, 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T.’ye, cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T. (50), çıktı. Gözaltına alınan baba, tutuklandı.

Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi. Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olamayacağı ortaya çıktı. Şüpheli, tahliye edildi.

Bebeği Samsun Yetiştirme Yurdu’nda koruma altına alınan Ö.N.T.’nin geçtiğimiz aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile hamile Ö.N.T.'nin karnındaki bebekten ve öz baba Ömer T.’den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının da kız çocuğunun öz babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.

Kızına cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanan Ömer T., cezaevine koyuldu.

(DHA)

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