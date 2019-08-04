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13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının evinin önünde gergin bekleyiş

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 23:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i, bıçaklayarak öldürüp daha sonra tarlaya atan katil zanlısı Murat Ç.’nin evini taşlamak isteyen vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.Önceki gün 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarına götürerek 6 defa bıçaklayıp daha sonra tarlaya atan Murat Ç.’nin Alitaşı Mahallesi Alitaşı Camii yanında bulunan evinin önüne gelen bir grup vatandaş evi taşlamak istedi.

13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının evinin önünde gergin bekleyiş

Adıyaman’da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i, bıçaklayarak öldürüp daha sonra tarlaya atan katil zanlısı Murat Ç.’nin evini taşlamak isteyen vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.
Önceki gün 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarına götürerek 6 defa bıçaklayıp daha sonra tarlaya atan Murat Ç.’nin Alitaşı Mahallesi Alitaşı Camii yanında bulunan evinin önüne gelen bir grup vatandaş evi taşlamak istedi. Gergin kalabalığın evi taşlayacağını fark eden ve daha önceden güvenlik önlemi alarak bekleyen polis ekipleri, vatandaşlarla konuştu. Gergin kalabalıkla konuşan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirerek belirtilen yerden uzaklaştırdı. Duruma tepki amaçlı evin önüne geldiklerini söyleyen vatandaşlar daha sonra olay yerinden sessizce ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının evinin önünde gergin bekleyiş

13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının evinin önünde gergin bekleyiş

13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının evinin önünde gergin bekleyiş

13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının evinin önünde gergin bekleyiş

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