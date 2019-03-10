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13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI ARAÇ KAZA YAPTI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA  İkitelli'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
İkitelli'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken 10 araçta hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, bugün öğlenden sonra İkitelli Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki çocuk, babasının otomobiliyle yanına arkadaşlarını da alarak yola çıktı. Çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sokakta vatandaşların arasına daldı. Sokak üzerindeki 4 kişiyi yaralayan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 10 otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde hızla ilerleyen otomobilin, park halindeki otomobile çarparak durduğu ve içindekilerin dışarı çıkarak kaçtıkları görülüyor. Ardından çevredekilerin koşturarak kaza yerine geldikleri görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Sokakta hızla ilerleyen otomobil
-Otomobilin park halindeki otomobile çarparak durması
-Otomobildekilerin dışarı çıkması
-Yaşanan hareketlilik

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