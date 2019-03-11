HABER

13 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

İKİTELLİ'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken 10 araçta hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğlenden sonra İkitelli Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki çocuk, babasının otomobiliyle yanına arkadaşlarını da alarak yola çıktı. Çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sokakta vatandaşların arasına daldı. Sokak üzerindeki 4 kişiyi yaralayan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 10 otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde hızla ilerleyen otomobilin, park halindeki otomobile çarparak durduğu ve içindekilerin dışarı çıkarak kaçtıkları görülüyor. Ardından çevredekilerin koşturarak kaza yerine geldikleri görüntülere yansıyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Fuat Oktay: 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek, bunun için 1 Nisan önemliFuat Oktay: 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek, bunun için 1 Nisan önemli
Fatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildiFatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı! (Elektrikler ne zaman gelecek?)

Dikkat: İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Bakan Murat Kurum duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.