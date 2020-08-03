13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör şarampole yuvarlandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yenicepınar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki A.K.’nin kullandığı ve babaannesinin de bulunduğu traktör, köy yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, traktördeki Durkadın K. (66) olay yerinde hayatını kaybederken, torunu A.K. (13) yaralandı.

SAVCININ İNCELEMESİ SONRASI BABAANNENİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı torun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Durkadın K.’nin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

OLAY YERİNE GELEN BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesi ve oğlunun traktör kazasını geçirdiğini duyan M.K. olay yerine geldi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen M.K., olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

