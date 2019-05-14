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13 yaşındaki çocuğun ölümünde şoföre kusursuz raporu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2 yıl önce A.Ş.

13 yaşındaki çocuğun ölümünde şoföre kusursuz raporu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2 yıl önce A.Ş. yönetimindeki tırın altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Sinan Atakan Yavuz’un ölümüne ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinden kaçtıktan sonra ifade vermeye giden tır şoförüne kusursuz raporu verildiği, Yavuz’a ise tam kusurlu raporu verildiği ortaya çıktı.
Lüleburgaz’da 28 Temmuz 2017’de D-100 karayolunda A.Ş. yönetimindeki tırın altında kalarak hayatını kaybeden Sinan Atakan Yavuz’la ilgili bilirkişi raporunda kazadan hemen sonra olay yerini terk ederek kaçan ve daha sonra avukatıyla birlikte ifade vermeye giden sürücü A.Ş.’nin kusursuz olduğu, Sinan Atakan Yavuz’un ise tam kusurlu olduğu belirtildi.

Keşifte görmediğini söylemiş
Kaza sonrası polis ve hakim eşliğinde olay yerinde keşif yaptırılan şoförün "Ben önümde giden çocukları hiç görmedim" şeklinde konuştuğu belirtilirken, aynı şoförün ifadesinde çocukları gördüğünü söylemesi dikkatlerden kaçmadı. İlk başta her iki tarafa da yüzde 50’şer kusur veren bilirkişinin, nihai raporunda Sinan Atakan Yavuz’a tam kusur vermesi tepki çekti.

Olay yerinden kaçmıştı
Bilirkişi raporunda kusursuz olduğu belirtilen tır şoförünün, Sinan Atakan Yavuz’u altına aldıktan sonra 82 metre ileride durduğu, daha sonra da Yavuz’a baktıktan sonra ambulansı dahi beklemeden kaçtığı ortaya çıkmıştı. Şoför daha sonra avukatıyla birlikte karakola giderek ifade vermişti. Öte yandan şoför A.Ş.’nin mahkemede verdiği ifadede 13 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra durduğunu söylediği öğrenildi.

13 yaşındaki çocuğun ölümünde şoföre kusursuz raporu

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