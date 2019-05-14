13 yaşındaki çocuğun ölümünde şoföre kusursuz raporu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2 yıl önce A.Ş. yönetimindeki tırın altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Sinan Atakan Yavuz’un ölümüne ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinden kaçtıktan sonra ifade vermeye giden tır şoförüne kusursuz raporu verildiği, Yavuz’a ise tam kusurlu raporu verildiği ortaya çıktı.

Lüleburgaz’da 28 Temmuz 2017’de D-100 karayolunda A.Ş. yönetimindeki tırın altında kalarak hayatını kaybeden Sinan Atakan Yavuz’la ilgili bilirkişi raporunda kazadan hemen sonra olay yerini terk ederek kaçan ve daha sonra avukatıyla birlikte ifade vermeye giden sürücü A.Ş.’nin kusursuz olduğu, Sinan Atakan Yavuz’un ise tam kusurlu olduğu belirtildi.

Keşifte görmediğini söylemiş

Kaza sonrası polis ve hakim eşliğinde olay yerinde keşif yaptırılan şoförün "Ben önümde giden çocukları hiç görmedim" şeklinde konuştuğu belirtilirken, aynı şoförün ifadesinde çocukları gördüğünü söylemesi dikkatlerden kaçmadı. İlk başta her iki tarafa da yüzde 50’şer kusur veren bilirkişinin, nihai raporunda Sinan Atakan Yavuz’a tam kusur vermesi tepki çekti.