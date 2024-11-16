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  4. 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle vefat etmişti! İddiaların ardından Kızılay'dan açıklama geldi... Babasının test sürecini tek tek anlattılar

13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle vefat etmişti! İddiaların ardından Kızılay'dan açıklama geldi... Babasının test sürecini tek tek anlattılar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.11.2024 13:21
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İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS'ten vefat etmesi herkesi derinden sarstı. Virüsün çocuğa nasıl bulaştığı henüz bilinmezken, babanın HIV pozitif çıkması tartışmaları beraberinde getirmişti. Kızılay'dan da konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Açıklamada virüsün Kızılay'dan verilen bir kandan bulaştığı iddiaları yalanlandı ve çocuğun babasının kan verme süreci anlatıldı. HIV pozitif tespitinden sonra kanın imha edildiği ve babanın Kızılay ret listesine alındığı belirtildi.

13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle vefat etmişti! İddiaların ardından Kızılay'dan açıklama geldi... Babasının test sürecini tek tek anlattılar

İzmir'de 13 yaşındaki A.E.K.'nın AIDS nedeniyle vefat etmesi infial yaratmıştı. En çok tartışılan konulardan biri de virüsün çocuğa nasıl bulaştığı oldu. Konu özelinde birçok tartışma yaşanırken Kızılay'dan bir açıklama geldi.

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KIZILAY'DAN İDDİALARA YANIT: GERÇEĞİ YANSITMAMASI ÜZERİNE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMA ZORUNLU OLMUŞTUR

Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir’de bir çocuğumuzun AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden çocuğumuza HIV virüsünün nasıl bulaştığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın incelemeleri sürerken, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur.

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HIV POZİTİF OLDUĞU ANLAŞILINCA KAN İMHA EDİLDİ, KIZILAY RET LİSTESİNE ALINDI

İddiaya konu olan, İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K.’nın babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi’ne başvurarak İLK KEZ KAN BAĞIŞÇISI olmak istemiştir. K.K.’dan alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi dahil tüm tetkiklerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu anlaşılmış ve derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilip kan imha edilmiş ve baba K.K. Kızılay’ın ret listesine alınmıştır.
Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum KIZILAY’dır.

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"ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN MODERN TESTLER UYGULANMAKTADIR"

2020 yılından bu yana, Bölge Kan Merkezlerimizden HIV riski taşıyan herhangi bir kan bileşenine dair hastanelere veya sağlık otoritelerine bir bildirim yapılmamış, aynı şekilde hastanelerden de Kurumumuza bu yönde bir bildirim ulaşmamıştır.
Türk Kızılay, kan bağışı sürecinde halk sağlığını koruma sorumluluğu doğrultusunda tüm süreçlerini titizlikle yürütmekte ve bağışlanan her kan bileşenine uluslararası standartlara uygun modern testler uygulamaktadır.

"BU KANLAR KESİNLİKLE HASTANELERE GÖNDERİLMEMEKTEDİR"

Türk Kızılay tarafından temin edilen tüm kan bileşenleri, Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz enfeksiyonlarına yönelik ileri tarama ve doğrulama testlerinden geçirilmektedir. Testlerde enfeksiyon riski saptanması durumunda, bağışçıdan kan bağışı kabul edilmemekte ve bu kanlar kesinlikle hastanelere gönderilmemektedir.
Kızılay kendisine verilen düzenli ve güvenli kan temini görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, yılda aldığı yaklaşık 3 milyon ünite kanla yaklaşık 9 milyon hasta ve yaralının kan ihtiyacını karşılamaktadır. Sorumsuz ve muğlak açıklamaların Kızılay’ın yürüttüğü bu milli göreve ve kan bağışı bekleyen hasta ve yaralılara vereceği zarar her türlü açıklamanın dışındadır.

İlgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri duyarlı olmaya çağırır, konuyu her yönüyle takip ettiğimizi bildiririz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur"

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CHP'Lİ VEKİLİN İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Konu özelinde paylaşım yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç gündem yaratan bir iddiada bulunmuştu. Kılıç bahsi geçen paylaşımında, "Kızılay’ın İzmir’de hastanelere verdiği kanlar nedeniyle 3 hastaya HIV virüsünün bulaştığına dair bize gelen bazı bilgiler mevcut. Hastane adı şimdilik bende kalsın!" ifadelerine yer vermişti.

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İzmir Kızılay açıklama
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