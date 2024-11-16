13 yaşındaki çocuk AIDS'ten ölmüştü! Acılı baba suskunluğunu bozdu: Nasıl bulaştığını bilmiyorum

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle vefat etmesi herkesi üzerken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle babanın HIV pozitif olması cinsel istismar iddialarını gündeme getirmişti.

CİNSEL İSTİSMARA RASTLANMADI

İzmir Adli Tıp Kurumu, çocuğa HIV pozitif teşhisi konunca rutin bir uygulama olarak A.E.K. hayattayken muayene yaptı. Adli Tıp görevlilerinin muayenede çocukta cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığına yönelik hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.

PSİKİYATRİST DEĞERLENDİRMESİNDE DE CİNSEL İSTİSMARA RASTLANMADI

Sabah'ın haberine göre cinsel istismar şüphesinin akabinde başlatılan soruşturmada adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatristi baba ve oğluyla görüşme yaptı. Psikiyatrist değerlendirmesinde, "Baba ve çocukla yapılan görüşmelerde istismar ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" ifadelerine yer verildi. Soruşturma sürerken 13 yaşındaki A.E.K, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK, NASIL BULAŞTIĞINI BİLMİYORUM"

Yaşanan gelişmelerin ardından acılı baba ise ilk kez konuştu. Şubat ayında kan bağışı yaparken HIV pozitif olduğunu öğrenen baba ifadesinde, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.

ANNESİ VE KARDEŞİNİN TEST SONUCU NEGATİF

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden A.E.K'nin kendisinden küçük kardeşinin ve annesinin HIV negatif olduğu öğrenildi.

HIV VİRÜSÜ İNSANA NASIL BULAŞIR?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, HIV virüsünün 3 şekilde bulaştığını anlattı. Anneden direkt gebelik sırasında bebeğe virüsün geçebildiğini söyleyen Ceyhan, "HIV virüsünde ikinci gördüğümüz geçme şekli cinsel temas. 3. olarak kan ya da kan ürünüyle geçebilir. Kan ürününün bulaştığı materyalin insan kanına verilmesi sonucu ya da ameliyat sırasında olabilir. Çocuğa daha önce ameliyat sırasında test yapılmış ve negatif çıkmış. Daha duyarlı ikinci bir test daha yapılması gerekiyordu. Bu testlerin aralıklı olarak yapılması gerekirdi. Babanın kanının çocuğun vücudundaki bir yaradan ya da mide bağırsak sistemindeki küçük bir yaradan çocuğun kanına temas etmesi sonucu virüs bulaşmış olabilir. Virüsün bir şekilde kana ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.