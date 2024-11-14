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  4. 13 yaşındaki çocuk AIDS yüzünden ölmüştü! Skandal olayda baba mı suçlu? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den çarpıcı açıklama!

13 yaşındaki çocuk AIDS yüzünden ölmüştü! Skandal olayda baba mı suçlu? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den çarpıcı açıklama!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.11.2024 19:52
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İzmir'de Kemik erimesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki bir erkek çocuğunda HIV virüsünün tespiti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun, babasının cinsel istismarına uğradığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sağlık Bakanlığı durumu yalanladı. Ancak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den gelen açıklama kafaları karıştırdı. İşte skandal olayla ilgili tüm gelişmeler!

13 yaşındaki çocuk AIDS yüzünden ölmüştü! Skandal olayda baba mı suçlu? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den çarpıcı açıklama!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edilmişti. Küçün çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak AIDS nedeniyle vefat ettiği belirlendi. Olayla ilgili tepkiler çığ gibi büyürken, gelen son dakika gelişmeleri gündeme bomba gibi düştü.

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ANNE NEGATİF, BABA POZİTİF ÇIKMIŞTI

AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun 3 yıl önce AIDS olmadığı, babasının HIV virüsü taşıdığı, annesinin ise HIV virüsü taşımadığı belirlenmişti.

AİLE İÇİ İSTİSMAR GÜNDEME GELDİ

Bu durum aile içi istismar ihtimalini de gündeme getirirken, başlatılan soruşturmada AIDS'in çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacaktı.

"KEMİK ERİMESİ NEDENİYLE YATIRILMIŞTI VE HIV POZİTİF TESTİ YOKTU"

Olayla ilgili olarak NTV'den Melike Şahin son aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer vermişti:

"13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneye yatırıldığında durumu çok ağırdı. Kemik erimesi nedeniyle yatırılmıştı ve HIV pozitif testi yoktu. Yani son evrede ancak başka hastalıklar eklendiğinde hastaneye götürülmüştü. Ne yazık ki yaşam mücadelesi çok sürmedi, hayatını kaybetti. 13 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu aktaralım.

HIV pozitif genellikle cinsel yolla bulaşıyor. Anne eğer HIV pozitifse doğumda bebeğe bulaşabiliyor. Ancak son yıllarda yeni tedavilerle birlikte anneler hamilelikte aldığı tedaviyle çocukların HIV pozitif olmadan doğması sağlanabiliyor. Eğer bir çocuk HIV pozitif olarak doğduysa ve tedavi almadıysa ne yazık ki çok kısa süre içinde hayatını kaybediyor."

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SAĞLIK BAKANLIĞI: CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI

Halk TV'de Remziye Demirkol'un programına konuk olan Halk TV Muhabiri Ayşegül Altın ise konuyla ilgili gelişmeleri şu şekilde aktardı:

"Sağlık Bakanlığı babanın pozitif olduğunu ancak anneyle ilgili bir test yapıldığını söylemişti. Ben de o testin sonucunu bekliyordum. Az önce açıklama geldi. Annenin testi negatif. Aynı zamanda bir kardeş daha var. Ona da bakıldı. O da negatif. Bu bilgiler en azından netleşti. Yine Sağlık Bakanlığı ben direkt cümlelerini okumak istiyorum aslında. Bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı ancak tetkikler devam ediyor."

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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN: ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI

TBMM Genel Kurulu, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da grup başkanvekilleri de gündem dışı söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla alakalı olarak şu ifadelerde bulundu:

"Bugün İzmir'de bir çocuğumuz daha hayatını kaybetti. 13 yaşında bir erkek çocuğu babası tarafından istismara uğradı."

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cinsel istismar aids İzmir
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