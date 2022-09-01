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13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve... Şoke eden dolandırıcılık

01.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da şaşkınlık yaratan bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Şüpheliler, 13 yaşındaki E.Ö.’yü telefonla aradı, kendilerini polis olarak tanıttı ve annesinin terör örgütü üyesi olduğunu, bir kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Çocuk evdeki altınları bozdurup telefon dolandırıcılarının verdiği hesap numarasına gönderdi. Polis, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve... Şoke eden dolandırıcılık

Akıllara durgunluk veren telefon dolandırıcılığı olayı Çorum'da yaşandı. 13 yaşındaki E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP DOLANDIRICILARA VERDİ

Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı. Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu. E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı. (DHA)

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Çorum Altın telefon dolandırıcıları telefon dolandırıcılığı
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