13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve... Şoke eden dolandırıcılık

Akıllara durgunluk veren telefon dolandırıcılığı olayı Çorum'da yaşandı. 13 yaşındaki E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP DOLANDIRICILARA VERDİ

Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı. Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu. E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı. (DHA)

