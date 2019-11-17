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13 yaşındaki çocuk çilek tezgahını açarken kamyonetin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Antalya’da yol kenarında çilek satmak için tezgah açmaya hazırlanan kamyonete otomobil çarptı.

Antalya’da yol kenarında çilek satmak için tezgah açmaya hazırlanan kamyonete otomobil çarptı. Kazada 13 yaşındaki bir çocuk savrulan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Antalya-Serik karayolunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 GN 023 plakalı kamyonet sahipleri, çilek tezgahı kurmak için yol kenarında durdu. Kasaları indirdikleri sırada hızını alamayan ve plakası ile sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil yol kenarındaki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetin yanında duran Salih Geyikçi (13), kamyonetin altında kaldı. Çarpan sürücü kaçarken, kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle oluşan trafiği kontrol altında tutmak için önlem alırken, sağlık ekipleri ise kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki Geyikçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza haberini alan Geyikçi’nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Geyikçi’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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