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13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Beni köpek yiyor, kurtarın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adan Kozan'da hafta sonu Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın ölümden döndüğü dehşet anlarını anlattı. Gözyaşlarını tutamayarak o anları anlatan anne Gönül Akalın, "Seslere çıktık ve oğlum 'beni köpek yiyor kurtarın' diye bağırıyordu. Elimize ne gelirse attık. Köpeğin elinden oğlumu kurtarmaya çalıştık. 1 saate yakın uğraştık. Son anda babası midesine vurunca köpek bıraktı, kaçmaya başladık." diye konuştu.

13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Beni köpek yiyor, kurtarın

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde cumartesi günü sahibi ile birlikte dolaşan Pitbull cinsi, beslenmesi ve satılması yasaklı köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın olayın şokunu hala üzerinde atamadı. Ayaklarında damarları kopan ve gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Akalın, köpeğin kendisini yemek için adeta saldırdığını ifade etti.

'15 KİŞİ BENİ KURTARMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ'

Akalın o anları aktarırken 15 kişinin kendisini zor kurtardığını belirterek, "Biz yayladan geldik ailem ekmek almaya yollamıştı. Başka bir bakkala giderken köpek bana gelmeye başladı kaçmaya çalıştım duvardan atlayamadım beni içeri çekmeye çalıştı. Orada bir sürü mahalle sakini vardı, beni kurtarmaları için bağırdım. Babam geldi köpeğe vurdu öyle kurtuldum. Şu an köpek görmek istemiyorum ve görsem kaçarım sanırım. Zor kurtuldum. 15 kişi beni kurtarmak için mücadele etti. Köpekleri artık sevmiyorum. Beni orada bıraksalar yiyecekti” dedi.

ANNESİ O ANLARI ANLATTI: 'BENİ KÖPEK YİYOR, KURTARIN' DİYE BAĞIRIYORDU

6 çocuk annesi Gönül Akalın o anları aktarırken gözyaşlarını tutamazken, köpeklerin toplatılmasını istedi. Akalın, “O anlar da oğlumu ekmeğe yollamıştım. Ekmek almaktan gelirken bizim haberimiz yoktu ve mahalle sakinleri yardımcı oluyormuş. Seslere çıktık ve oğlum 'beni köpek yiyor, kurtarın' diye bağırıyordu. Elimize ne gelirse attık. Köpeğin elinden oğlumu kurtarmaya çalıştık. 1 saate yakın uğraştık. Son anda babası midesine vurunca köpek bıraktı, kaçmaya başladık. 3 yaşındaki kızıma da saldırdı. Kendimizi eve zor attık. Damarları dışarıda idi. Onlar dikildi. Çok kötüydüm. Daha sonrasını hatırlamak bile istemiyorum. Bir anne olarak tek başımaydım, kimse yoktu, oğlumu da öyle görünce yıkıldım. Herkese sesleniyorum benim ciğerim yanıyor başkalarının yanmasın. Bu tarz köpekleri kaldırsınlar beslemesinler benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın” diye konuştu.

Küçük çocuğa saldıran köpek Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetimde tutuluyor.

Kaynak: İHA

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