13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

ADANA'da yolda yürüyen 13 yaşındaki Muhammet Ç., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısında yaralandı. Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67012 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Muhammet Ç.'nin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıda bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ç., daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için bölgeyi abluka altına alan polis, eşkale uygun bir şüpheliyi olay yerinin yakınında kovalamaca sonucu yakalarken saldırıda kullanıldığı düşünülen tabanca ise yine olay yerinin yakınındaki bir otomobilin altında bulundu. Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- - Polis araçlarından görüntü - Olay yerinden görüntü - Polislerin çalışmasından görüntü - Yaralı çocuğa ait kanlı terlikten görüntü - Genel ve detay görüntüler SÜRE 01'07 - BOYUT 126 MB Haber-Kamera Gökhan KESKİNCİ ADANA,(DHA) (Tür: Yurt)



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