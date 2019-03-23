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13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde M.T.

13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde M.T. (13), havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca aynı yaştaki arkadaşı A.A.'yı karnından yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Dereli köyünde meydana geldi. A.A., evden aldığı dedesine ait havalı tüfeği eski köy okulunun önünde bulunan arkadaşlarının yanına getirdi. M.T., arkadaşından aldığı tüfekle oynarken, iddiaya göre, kazara tetiğe dokundu. Bu sırada saçma, karşısında oturan A.A.'nın karnına isabet etti. Köylüler tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A., ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. A.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma M.T.'yi gözaltına aldı.

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13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

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