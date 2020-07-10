HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 yaşındaki çocuk vahşice öldürülmüştü! Adliyede linç girişimi

13 yaşındaki çocuk vahşice öldürülmüştü! Adliyede linç girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in davasıyla ilgili duruşma sırasında gerginlik yaşandı.

13 yaşındaki çocuk vahşice öldürülmüştü! Adliyede linç girişimi

Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2019'da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik’in (13), 2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya’da operasyonla yakalanmıştı.

Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 2. duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşma esnasında Adıyaman Adliyesine gelen ve Abdurrahman Murat Ç.’nin babası olduğu öğrenilen kişi, Hüseyin Nasrullah Çelik’in yakınları tarafından iddiaya göre saldırıya uğradı.

AW063281_02

LİNÇ GİRİŞİMİ

Darp neticesi yaralı olduğu öğrenilen Abdurrahman Murat Ç.’nin ismi öğrenilemeyen babası için sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi Adıyaman Adliyesinde yapılan kişi, adliye bahçesinde ambulansa bindirildi. Bu sırada Çelik’in yakınları şahsı linç etmek istedi. Bir anda ortalığın karıştığı Adıyaman Adliyesinde görevli polisler kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Vahşice katledilen Hüseyin Nasrullah Çelik’in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, Abdurrahman Murat Ç’nin babası ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Jandarma'dan flaş açıklamaJandarma'dan flaş açıklama
Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

YouTube yasakları neler olacak?

YouTube yasakları neler olacak?

Diğer Haberler
Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı! Ekipler alarma geçti

Bir ilde 'uçak düştü' ihbarı! Ekipler alarma geçti

İBB açıkladı! Yüzde 248,5 arttı

İBB açıkladı! Yüzde 248,5 arttı

Sakarya'daki ikinci patlamaya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama

Jandarma'dan flaş açıklama

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Korkutan açıklama: 'Beyin yiyen amip' gözden bulaşabiliyor

Korkutan açıklama: 'Beyin yiyen amip' gözden bulaşabiliyor

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.