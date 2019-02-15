13 yaşındaki down sendromlu Fatima tekvandoda dünya şampiyonu

Down sendromuyla doğan Fatima Kevser Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Yarışmada gösterdiği başarının ardından Milli Takıma davet edilen Küçük Fatima, sadece okulunu, ailesini ve arkadaşlarını değil tüm Türkiye’yi hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Özel Başakşehir Petek Koleji 7-A sınıfı öğrencisi 13 yaşındaki down sendromlu Fatima Kevser Kıdeyş’in başarı öyküsü dört yıl önce başladı. 4 yıl önce beden eğitimi derslerindeki branşlaşma sürecinde minik kız tekvandoya büyük ilgi gösterdi ve bu bölümü seçti. Okulda tekvando derslerine katılan ve sporu çok seven Fatima, kuşak sınavlarına katıldı. Mimik kız bu sınavlarda büyük başarı elde etti. Bir yandan derslerde arkadaşlarının çalışma sistemine uyum sağlayan Fatima diğer yandan da tekvandoyu ihmal etmedi. Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde dünya şampiyonu olan Fatima, sadece okulunu, ailesini ve arkadaşlarını değil tüm Türkiye’yi hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

“Milli Takıma davet edildik”

Fatima’nın başarıyla çok mutlu olduğunu belirten öğretmen Arzu Çayır, “Fatima’yı yeteneğinden dolayı tekvandoya layık gördük. Özellikle esnek olmasından dolayı kendisinin de ilgisi vardı. Kendi de istediği için güzel bir süreçti. Gün aşırı antrenmanlarına devam etti. Onların seviyesine geldi, şuanda onları geçti diyebilirim. Federasyonumuz bir duyuru yaptı bu tarz özel gereksinimi olan çocuklara ait bir yarışma düzenlendi. Fatima’nın olduğu kısım özel gereksinimi olan çocuklar kategorisi, burada Poomse kategorisinde yarıştılar. Fatima da yıldızlar kategorisinde öncelikle Ankara’da yapılan seçmede 2’inci oldu. Bu sayede biz de Milli Takıma davet edildik. Bununla beraber 5-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Dünya Para Tekvando yarışmasında Poomse kategorisinde Fatima dünya şampiyonu oldu. Bizi çok gururlandırdı. Ülkemiz adına okulumuz adına kendi adına bu tarz çocukların farkındalığı için çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.